Ердоган запросив на перший намаз в Айя-Софії лідерів мусульманських держав

13:26 22 липень Київ, Україна

Згідно з наміченим планом, 24 липня, в Айя-Софії в Туреччині відбудеться перший намаз, після того як будівля православного храму було вирішено переобладнати в мечеть. Прийняти в ньому участь запропоновано лідерам багатьох мусульманських країн. На запрошення Ердогана відгукнулися з Катару і Азербайджану. Решта глави держав поки не відповіли президенту Туреччини.

Нагадаємо! Турецький уряд вирішив змінити статус архітектурної пам'ятки і православного храму святої Софії і переобладнати приміщення в мечеть. Папа Римський заявив про те, що ця ситуація викликає у нього скорботу. Патріарх Вселенський і Константинопольський, зовсім недавно, який отримав безліч храмів на території України, і своєчасно не потребував передачі музею Константинопольської Єпархії, заявив, що створення мечеті в будівлі музею може бути негативно зустрінута в православному світі.

Очікується, що на першому намаз в новій мечеті будуть присутні близько 1000-1500 осіб. Всі умови карантину будуть дотримані, учасникам молитви роздадуть маски, а також в соборі будуть повсюдно розставлені дезінфікуючі засоби, щоб люди могли обробити руки і свої молитовні килимки.

Під час намазу в соборі буде присутній і президент Туреччини Реджеп Тайіп Ердоган, а разом з ним і турецькі міністри, лідери правлячої Партії справедливості і розвитку.

Як повідомлялося раніше, все фрески і мозаїки на час намазу завісять фіранками.

Довідка: 10 июля турецький суд ухвалив, що рішення про перетворення мечеті в музей в 1934 році було незаконним. Ердоган миттєво підписав указ про присвоєння Айя-Софії статусу мечеті. Цей крок викликав міжнародну критику і занепокоєння, в тому числі з боку Греції, США та Росії, а також ЮНЕСКО та Папи Франциска. Туреччина наполягає, що статус архітектурної пам'ятки є її внутрішньою справою.