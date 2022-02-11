Епідзонування: Україна "пожовтіла", тільки Донеччина в "помаранчевій" зоні

10:21 20 травень Київ, Україна

Донеччина перевищує допустимий епідеміологічний поріг на 1,5%, в зв'язку з чим є єдиним регіоном "помаранчевої" зони.

Про це свідчать дані Міністерства охорони здоров'я.



Так, в "помаранчевій" зоні досі знаходиться лише Донецька область. В регіоні перевищено відсоток від епідпорогу - 101,5% при нормі не вище 100%.



У той самий час, шість регіонів відповідають "зеленій" зоні по відсотку від епідемічного порогу: Київ, Вінницька, Закарпатська, Київська, Миколаївська та Полтавська області.



Вінницька область також відповідає зеленій зоні за коефіцієнтом виявлення випадків інфікування - 4,8%.