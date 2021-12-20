Епідзонування на 9 квітня: в "червоній" зоні 13 регіонів

12:32 09 квітень Київ, Україна

Згідно з оновленим сьогодні вранці епідзонуванням, в "червоній" карантинній зоні знаходяться 13 регіонів, в "помаранчевій" - 11 областей, в "жовтій" - один Херсон, в "зеленій" - нікого.



Про це повідомили в пресслужбі МОЗ.



Так, в "червону" зону потрапили: Житомирська, Закарпатська, Запорізька, Київська, Івано-Франківська, Львівська, Миколаївська, Одеська, Сумська, Хмельницька, Чернігівська, Чернівецька області та місто Київ.



У помаранчевій зоні: Черкаська, Харківська, Тернопільська, Рівненська, Полтавська, Луганська, Кіровоградська, Донецька, Дніпропетровська, Волинська та Вінницька області.



І тільки Херсонська область, як і раніше, залишається в "жовтій" зоні.



Рівень госпіталізацій перевищено в Києві (107,0 на 100 тис. населення при нормі до 60), в Київській (90,4), Вінницькій (96,5), Волинській (70,1), Дніпропетровській (89,7), Донецькій (71,4), Житомирській (111,3), Запорізькій (77,3), Львівській (72,0), Миколаївській (112,0), Одеській (79,4), Полтавській (86,7), Рівненській (73,0), Сумській (96,9), Тернопільській (76,5), Харківській (79,9), Хмельницькій (133,9), Черкаській (96,1), Чернівецькій (86,2) і Чернігівській (106,2) областях.



Крім того, в Києві і семи областях перевищена норма завантаженості лікарняних ліжок з киснем. Найвищий показник зайнятості ліжок з киснем в Києві (81,1% при нормі до 65%) та Київській області (78,1%)



При цьому, в 20 з 25 регіонів перевищено епідеміологічний поріг COVID-19. При цьому в Києві він становить 119,8%, найгірший в Тернопільській області - 201,3%.