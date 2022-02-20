Епідситуація в Україні стабілізувалася - усі регіони "жовті"

Донецька область покинула "помаранчеву зону", в усіх регіонах України встановлено базовий рівень епіднебезпеки - "жовтий".
Про це свідчать дані, оприлюднені на сайті Міністерства охорони здоров'я.
Згідно з інформацією Міністерства охорони здоров'я, в жодному регіоні не перевищено рівень госпіталізацій хворих на COVID-19 і показник завантаженості ліжок з киснем.
Як повідомлялося, Кабінет Міністрів прийняв постанову про встановлення в Україні адаптивного карантину до 30 червня, встановлені 4 рівні епіднебезпеки і показники їхнього визначення.
Додати коментар (З'явиться після модерації)
Коментарі