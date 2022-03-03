Енергодар закритий на карантин

17:46 09 жовтень Київ, Україна

Керівництво міста Енергодар Запорізької області, в зв'язку з погіршенням епідеміологічної ситуації, прийняло рішення обмежити в'їзд і виїзд з міста.

Про це повідомила пресслужба Енергодарської міської ради у четвер, 8 жовтня.



Особливий пропускний режим набув чинності 9 жовтня о 6:00 і триватиме до 00:00 1 листопада.



На дорогах до міста будуть цілодобово чергувати співробітники Національної поліції, військовослужбовці ЗСУ та медичні працівники.



Транспортні засоби, які в'їжджають в місто, оглядатимуть на дотримання правил карантину.



Безперешкодно в'їжджати в Енергодар зможуть працівники стратегічно важливих підприємств і службовий транспорт за наявності спецперепусток.