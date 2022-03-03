Енергодар закритий на карантин

Керівництво міста Енергодар Запорізької області, в зв'язку з погіршенням епідеміологічної ситуації, прийняло рішення обмежити в'їзд і виїзд з міста.
Про це повідомила пресслужба Енергодарської міської ради у четвер, 8 жовтня.
Особливий пропускний режим набув чинності 9 жовтня о 6:00 і триватиме до 00:00 1 листопада.
На дорогах до міста будуть цілодобово чергувати співробітники Національної поліції, військовослужбовці ЗСУ та медичні працівники.
Транспортні засоби, які в'їжджають в місто, оглядатимуть на дотримання правил карантину.
Безперешкодно в'їжджати в Енергодар зможуть працівники стратегічно важливих підприємств і службовий транспорт за наявності спецперепусток.
Особливий пропускний режим набув чинності 9 жовтня о 6:00 і триватиме до 00:00 1 листопада.
На дорогах до міста будуть цілодобово чергувати співробітники Національної поліції, військовослужбовці ЗСУ та медичні працівники.
Транспортні засоби, які в'їжджають в місто, оглядатимуть на дотримання правил карантину.
Безперешкодно в'їжджати в Енергодар зможуть працівники стратегічно важливих підприємств і службовий транспорт за наявності спецперепусток.
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