Електроенергія в Україні дорожче, ніж країнах Євросоюзу

06:53 27 серпень Київ, Україна

У квартальному звіті Єврокомісії щодо ринків електроенергії відзначається, що середня ціна електроенергії на Ринку на добу вперед (РСВ) в Україні була вищою, ніж в країнах Євросоюзу.