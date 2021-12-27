Електроенергія в Україні дорожче, ніж країнах Євросоюзу

У квартальному звіті Єврокомісії щодо ринків електроенергії відзначається, що середня ціна електроенергії на Ринку на добу вперед (РСВ) в Україні була вищою, ніж в країнах Євросоюзу.
Так, найвищою в ЄС була ціна в торговій зоні Бурштинського енергоострова - 52,9 євро / МВт-год.
При цьому поза Бурштинського енергоострова біржові спотові ціни в Україні були на рівні 46,9 євро / МВт-год.
Також повідомляється, що Україна була одним з найбільших постачальників електроенергії в країни Центральної Європи. Середня ціна в Євросоюзі становила 33,5 євро за МВт-год.
Тим часом, найнижчі ціни на електроенергію спостерігалися в Північному регіоні, де свою роль зіграли великі запаси енергії гідростанцій, зростаюча вітрогенерацію, а також тепла зимова погода. Зокрема, найнижча ціна була в Норвегії (15 євро / мегават-годину) і Швеції (17 євро).
Ціни в Центральних і Південних країнах Європи, де переважають ТЕЦ на вугіллі, швидко росли і були найвищими в Євросоюзі.
На другому місці за вартістю електроенергії в ЄС виявилася Греція - 50,4 за МВт-год. У першому кварталі року найвищі ціни в Євросоюзі також були на Мальті (45 євро) і Болгарії (42 євро).
Якщо порівнювати з четвертим кварталом 2019 року, то середньоквартальний показник цін знизився на 24% на тлі слабкого попиту, а також збільшення генерації вітру.
Підкреслюється, що в щорічному порівнянні на всіх ринках спостерігалося зниження цін з відносно високих рівнів в 1 кварталі 2019 року. Найбільше зниження відбулося в Норвегії (-68%), Швеції (-64%), Данії та Фінляндії (обидва -50%)
Експерти вважають, що тарифи на електроенергію для населення можуть зрости більш ніж в два рази в зв'язку з кризою в енергетичній сфері. Однак підвищувати тарифи почнуть після місцевих виборів. До подорожчання електроенергії для населення призведе незбалансований розвиток «зеленої» енергетики.
Нагадаємо, борг українців за комунальні послуги без урахування несплат за електроенергію і газ склав понад 29 млрд гривень. Так, у Верховній Раді вирішили боротися з боржниками і зареєстрували новий законопроект. Виходячи з документа, пропонується стягувати по 25% з зарплати боржників або заарештовувати майно.
Додати коментар (З'явиться після модерації)
Коментарі