Екстрене засідання ТКГ в Києві через загрозу обстрілу позицій ВСУ

Як повідомив вчора міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба, сьогодні в Києві в екстреному порядку зберуться члени Тристоронньої контактної групи. Таке позачергове засідання викликане загрозливою заявою, що надійшла від глави ДНР Дениса Пушиліна.
Україна буде намагатися запобігти обстрілам, якщо ж вони відбудуться, то це стане кричущим фактом порушення режиму припинення вогню на Донбасі, підкреслив глава МЗС.
Раніше Пушилін написав у своєму телеграм-каналі про намір відкрити вогонь по «незаконно зведеним інженерним спорудам в районі населеного пункту Шуми». Також Пушилін закликав українську сторону "з 08:00 7 вересня 2020 року забезпечити відсутність особового складу в зазначеному районі".
Нагадаємо, Тристороння контактна група домовилася про безперешкодне гасіння пожеж в Луганській області, нові ділянки розмінування, а також встановлення нових КПВВ.
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