Екстрене засідання ТКГ в Києві через загрозу обстрілу позицій ВСУ

06:40 06 вересень Київ, Україна

Як повідомив вчора міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба, сьогодні в Києві в екстреному порядку зберуться члени Тристоронньої контактної групи. Таке позачергове засідання викликане загрозливою заявою, що надійшла від глави ДНР Дениса Пушиліна.

"Президент був проінформований про це, він дуже стурбований цим. Ми відразу зробили крок: ми, Україна, скликаємо позачергове засідання Тристоронньої контактної групи буквально на завтра", - сказав Дмитро Кулеба.

Україна буде намагатися запобігти обстрілам, якщо ж вони відбудуться, то це стане кричущим фактом порушення режиму припинення вогню на Донбасі, підкреслив глава МЗС.

Раніше Пушилін написав у своєму телеграм-каналі про намір відкрити вогонь по «незаконно зведеним інженерним спорудам в районі населеного пункту Шуми». Також Пушилін закликав українську сторону "з 08:00 7 вересня 2020 року забезпечити відсутність особового складу в зазначеному районі".

Нагадаємо, Тристороння контактна група домовилася про безперешкодне гасіння пожеж в Луганській області, нові ділянки розмінування, а також встановлення нових КПВВ.