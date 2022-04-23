Співробітники СБУ блокували незаконний експорт немовлят. ФОТО

11:06 27 липня Київ, Україна

У злочинну схему експорту новонароджених дітей були залучені медики репродуктивної медицини і шлюбні агенції, які оформляли підробні документи про фальшивий шлюб і уявне безпліддя.

Про це у вівторок, 27 липня, повідомляє пресслужба СБУ.



Вартість немовляти з повним пакетом підроблених офіційних документів - 60 тисяч доларів.



Відзначається, що до складу організованої групи входили жителі Київської і Харківської областей, в тому числі керівники одного зі столичних центрів репродуктивної медицини.



Зловмисники допомагали іноземцям оформити фіктивний шлюб з громадянками України. Згодом "свої" медики офіційно засвідчували "безпліддя" дружини, що є підставою для офіційного застосування допоміжних репродуктивних технологій.



Потім знаходили кандидатку на сурогатне материнство. Як тільки жінка народжувала дитину, фіктивний шлюб розривали. І іноземець формально отримував право на вивезення дитини за кордон.



Також СБУ задокументувала факт недбалого ставлення медичних працівників центру до своїх обов'язків, що призвело до смерті новонароджених.



В ході обшуків правоохоронці вилучили низку доказів. Зловмисникам повідомили про підозру.