Експерти оцінили збиток від аварії танкера

Збиток від аварії танкера Delfi склав 15 000 доларів - екоінспекція 8:27 9 липня 2020 Винести претензії судновласнику можна буде після видалення судна з пляжу. За попередніми даними Державної екологічної інспекції в Одеській області, розмір збитків через аварію танкера Delfi біля берегів Одеси склав 15 204,73 долара США.
В екоінспекції уточнили, що винести офіційні претензії судновласнику можна буде тільки після отримання точної інформації про кількість нафтопродуктів, які потрапили в море після аварії і видалення танкера з акваторії. Нагадаємо, що представник фірми Smart Marine Concept, яка займається підйомом танкера Delfi, Дмитро Євдокимов повідомив, що компанія постарається провести роботи з видалення судна з одеського пляжу «Дельфін» до 20 липня.
В екоінспекції уточнили, що винести офіційні претензії судновласнику можна буде тільки після отримання точної інформації про кількість нафтопродуктів, які потрапили в море після аварії і видалення танкера з акваторії. Нагадаємо, що представник фірми Smart Marine Concept, яка займається підйомом танкера Delfi, Дмитро Євдокимов повідомив, що компанія постарається провести роботи з видалення судна з одеського пляжу «Дельфін» до 20 липня.
Додати коментар (З'явиться після модерації)
Коментарі