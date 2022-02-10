Експертизу ДНК загиблих під час катастрофи літака Ан-26 проведуть за два тижні

Як повідомив сьогодні, 28 вересня, глава Харківської області Олексій Кучер, в Харкові приступили до процедури упізнання тіл загиблих в авіакатастрофі літака Ан-26. Для проведення експертизи встановлення осіб загиблих у їхніх родичів взяли ДНК-зразки.
За його словами, ДНК-експертизу планують провести в прискореному режимі.
Експертизи будуть проводитися в Харкові.
Нагадаємо, увечері 25 вересня військовий літак Ан-26 зазнав аварії біля Чугуєва. Він здійснював навчальний політ. На борту перебували 27 осіб, з них 20 - курсанти Харківського військового університету. Загинули 26 осіб. Вижив тільки один курсант.
Фахівці вже почали розшифровку бортових самописців літака.
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