Експертизу ДНК загиблих під час катастрофи літака Ан-26 проведуть за два тижні

Як повідомив сьогодні, 28 вересня, глава Харківської області Олексій Кучер, в Харкові приступили до процедури упізнання тіл загиблих в авіакатастрофі літака Ан-26. Для проведення експертизи встановлення осіб загиблих у їхніх родичів взяли ДНК-зразки.

"Експертизи ДНК призначені за всіма загиблими, це 25 експертиз. Зразки відібрані від усіх родичів. У нас вчора було відібрано вже у 15 сімей, і сьогодні ще у 10 відібрано", - сказав Кучер.

За його словами, ДНК-експертизу планують провести в прискореному режимі.

"Нам повідомили, що експертизи можуть бути проведені навіть в скороченому режимі - до двох тижнів, до 14 днів", - сказав Кучер.

Експертизи будуть проводитися в Харкові.

Нагадаємо, увечері 25 вересня військовий літак Ан-26 зазнав аварії біля Чугуєва. Він здійснював навчальний політ. На борту перебували 27 осіб, з них 20 - курсанти Харківського військового університету. Загинули 26 осіб. Вижив тільки один курсант.

Фахівці вже почали розшифровку бортових самописців літака.