Ексглаву правління ПриватБанку Дубілета оголосили в розшук

16:52 29 березень Київ, Україна

Колишній голова правління ПриватБанку Олександр Дубілет підозрюється в причетності до розтрати 8 млрд гривень, НАБУ (Національне антикорупційне бюро) оголосило його в розшук.

Про це повідомив в.о. керівника Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Максим Грищук.

"Детектив виніс постанову про оголошення Олександра Дубілета в розшук", - сказав Грищук.

Як повідомлялося, 15 березня НАБУ оголосило підозру трьом колишнім посадовим особам ПриватБанку - ексголові правління Олександру Дубілету, його заступнику та керівнику міжбанківських операцій. Їх підозрюють в розтраті 8 мільярдів гривень.



За версією слідства, колишній глава правління ПриватБанку в останній день перед визнанням банку неплатоспроможним в грудні 2016 направив до банківської установи, розташованої в одній з країн ЄС, листи з проханням погасити заборгованість двох великих агропідприємств за раніше виданими акредитивами коштами ПриватБанку, які зберігалися на кореспондентському рахунку в цьому банку.



У НАБУ вважають, що посадові особи ПриватБанку підробили банківські документи, внесли несанкціоновані зміни в баланс банку, в раніше створені електронні документи в електронній системі банку, щоб пізніше приховати цей злочин.