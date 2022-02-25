Джо Байден має намір переговорити із Зеленським напередодні зустрічі з Путіним

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Як повідомив сьогодні, 28 травня, під час інтерв'ю телеканалу Україна 24 заступник глави МЗС Євген Єнін, ще до зустрічі з російським лідером Володимиром Путіним президент США Джо Байден має намір провести переговори з президентом України Володимиром Зеленським.

"Зустрічі Путіна з Байденом передуватимуть контакти нашого президента з американським", - сказав Єнін.

Він також зазначив, що Міністерство закордонних справ України зараз "ретельно готує порядок денний" для бесіди Байдена і Зеленського, а також займається логістичним аспектом цих контактів.

Раніше повідомлялося, що зустріч президента Росії Володимира Путіна з американським колегою Джо Байденом відбудеться 16 червня в Женеві.