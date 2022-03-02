Джемілєв: Москва проводить проти Кримської платформи потужну пропагандистську кампанію

Керівництво Кремля навмисно розвернуло проти Кримської платформи залякувальну кампанію, яка містить шантаж і погрози.
Про це заявив лідер кримськотатарського народу, нардеп Мустафа Джемілєв.
За його словами, основна мета "Кримської платформи", як відомо - пошук дипломатичних, мирних шляхів деокупації Криму.
Крім того, запрошення для участі в "Кримській платформі" нашим МЗС розіслані не тільки цим 100 країнам, але також і іншим, які при прийнятті цих резолюцій з якихось причин були відсутні або утрималися при голосуванні.
"Росія, дійсно, здійснює потужний тиск на багато країн, щоб ті відмовилися від участі в "Кримській платформі". Розгорнула проти платформи потужну пропагандистську кампанію, пускає в хід шантаж і погрози. Всіх, хто буде брати участь в роботі платформи, вже заздалегідь оголосила "такими, що посягають на територіальну цілісність Росії", - розповів Джемілєв.
"Росія, дійсно, здійснює потужний тиск на багато країн, щоб ті відмовилися від участі в "Кримській платформі". Розгорнула проти платформи потужну пропагандистську кампанію, пускає в хід шантаж і погрози. Всіх, хто буде брати участь в роботі платформи, вже заздалегідь оголосила "такими, що посягають на територіальну цілісність Росії", - розповів Джемілєв.
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