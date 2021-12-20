Джапарова презентувала Кримську платформу для європейських і євроатлантичних партнерів

Еміне Джапарова під час онлайн-заходу, який було присвячено 7-й річниці окупації РФ Кримського півострова, представила Кримську платформу європейським і євроатлантичним партнерам.
Захід був організований Центром європейської політики і Місією України при НАТО, повідомляє Міністерство закордонних справ України.
Захід був організований Центром європейської політики і Місією України при НАТО, повідомляє Міністерство закордонних справ України.
У заході також взяли участь заступник міністра оборони України з питань європейської інтеграції Анатолій Петренко, заступник помічника генсека НАТО з політичних питань і політики безпеки Джеймс Аппатурай, голова Парламентської асамблеї Євронест Андріус Кубіліус, інші депутати Європейського парламенту, представники провідних європейських і американських неурядових організацій, які займаються проблематикою Чорноморської безпеки.
У зв'язку з цим Джапарова розповіла про роботу, яку Україна проводить з метою забезпечення міжнародної підтримки цієї ініціативи та підготовки саміту 23 серпня 2021 року, зокрема, шляхом створення відповідної експертної мережі, яка об'єднає українських та іноземних експертів з аналітичних установ, неурядових організацій та медіа, які будуть надавати інформаційно-аналітичну підтримку діяльності платформи.
У своєму виступі вона також привернула увагу до рішення Ради національної безпеки і оборони України про схвалення Державної стратегії деокупації і реінтеграції тимчасово окупованої території Автономної Республіки Крим та м.Севастополь, яка визначає магістральні вектори національної політики деокупації півострова.
Зі свого боку Петренко представив факти, що підтверджують зростаючу мілітаризацію Росією тимчасово окупованого півострова і Чорноморсько-Азовського регіону, що становить безпосередню загрозу Україні і країнам регіону.
Зі свого боку Петренко представив факти, що підтверджують зростаючу мілітаризацію Росією тимчасово окупованого півострова і Чорноморсько-Азовського регіону, що становить безпосередню загрозу Україні і країнам регіону.
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