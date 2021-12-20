Джапарова презентувала Кримську платформу для європейських і євроатлантичних партнерів

09:37 16 березень Київ, Україна





Захід був організований Центром європейської політики і Місією України при НАТО, повідомляє Міністерство закордонних справ України. Еміне Джапарова під час онлайн-заходу, який було присвячено 7-й річниці окупації РФ Кримського півострова, представила Кримську платформу європейським і євроатлантичним партнерам.Захід був організований Центром європейської політики і Місією України при НАТО, повідомляє Міністерство закордонних справ України.

"Перша заступниця міністра закордонних справ України Еміне Джапарова взяла участь в онлайн-заході, присвяченому 7-й річниці тимчасової окупації Росією Криму, організованому Центром європейської політики і Місією України при НАТО", - йдеться в повідомленні.

У заході також взяли участь заступник міністра оборони України з питань європейської інтеграції Анатолій Петренко, заступник помічника генсека НАТО з політичних питань і політики безпеки Джеймс Аппатурай, голова Парламентської асамблеї Євронест Андріус Кубіліус, інші депутати Європейського парламенту, представники провідних європейських і американських неурядових організацій, які займаються проблематикою Чорноморської безпеки.

"Головною метою дискусії стало ознайомлення іноземної аудиторії з ситуацією на території тимчасово окупованого Криму, яка полягає в зростаючій мілітаризації і зухвалих порушеннях норм міжнародного і міжнародного гуманітарного права (порушення прав людини, придушення релігійних свобод, примусовий призов до збройних сил російської окупаційної влади, експропріація українського майна і т. д.), а також презентація першим заступником міністра Кримської платформи - нового міжнародного координаційно-консультативного формату, метою якого є консолідація уваги і ресурсів міжнародного співтовариства в питанні деокупації Криму", - повідомляє МЗС.

У зв'язку з цим Джапарова розповіла про роботу, яку Україна проводить з метою забезпечення міжнародної підтримки цієї ініціативи та підготовки саміту 23 серпня 2021 року, зокрема, шляхом створення відповідної експертної мережі, яка об'єднає українських та іноземних експертів з аналітичних установ, неурядових організацій та медіа, які будуть надавати інформаційно-аналітичну підтримку діяльності платформи.

"Кримська платформа - це формат, в основі якого лежить стратегічне бачення, консолідація підтримки міжнародних партнерів і, власне, синергія цих зусиль. Говорячи про роль НАТО в Кримській платформі, ми в першу чергу маємо на увазі стримуючі заходи в регіоні Чорного моря - це спільні підготовки та навчання, збільшення присутності Альянсу, політична підтримка і політика невизнання", - зазначила Джапарова.

У своєму виступі вона також привернула увагу до рішення Ради національної безпеки і оборони України про схвалення Державної стратегії деокупації і реінтеграції тимчасово окупованої території Автономної Республіки Крим та м.Севастополь, яка визначає магістральні вектори національної політики деокупації півострова.



Зі свого боку Петренко представив факти, що підтверджують зростаючу мілітаризацію Росією тимчасово окупованого півострова і Чорноморсько-Азовського регіону, що становить безпосередню загрозу Україні і країнам регіону.