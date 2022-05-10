Джапарова відкрила форум експертів Кримської платформи

12:17 06 серпня Київ, Україна

Сьогодні в Києві стартував перше політичний захід у рамках Міжнародного майданчика по деокупації Криму - установчий форум експертної мережі Кримської платформи.





Окреслюючи завдання Кримської платформи, Джапарова зазначила: «Це стратегічне бачення. Воно у нас з'явилося, коли ми прийняли як держава стратегію деокупації, реінтеграції Криму. Тепер наші зусилля навколо консолідації міжнародних ресурсів, міжнародної уваги і національної уваги, і ми щиро віримо, що тільки такий підхід може призвести до синергії».

Перша заступниця міністра проінформувала, що на саміт Кримської платформи буде делегована людина, яка озвучить ідеї експертної мережі. Також на саміті слово матимуть представники громадянського суспільства, наголосила вона.

Як повідомляв міністр закордонних справ Дмитро Кулеба, участь в інавгураційному саміті Кримської платформи 23 серпня підтвердили вже 32 країни.



Кримська платформа - новий консультативний і координаційний формат, ініційований Україною з метою підвищення ефективності міжнародного реагування на окупацію Криму, відповіді зростаючим викликам в сфері безпеки, посилення міжнародного тиску на Росію, запобігання подальшим порушенням прав людини і захисту жертв окупаційного режиму, а також досягнення головної мети - деокупації Криму та повернення його Україні.