«Дія. Без бар'єрів»: послуги для вразливих груп населення

08:17 03 грудня Київ, Україна

Рівні можливості для всіх громадян України - це головна мета ініціативи Олени Зеленської «Без бар'єрів». Завдяки їй, Мінцифри і class="word">ПРООН, на держпорталі Дія» з'явиться розділ з усіма соціально важливими послугами. усіма соціально важливими послугами.

Про це на зустрічі домовилися перша леді з віцепрем'єр-міністром - міністром цифрової трансформації Михайлом Федоровим і постійною представницею ПРООН в Україні Дафіною Герчевою, в середу, 2 грудня.

«Безбар'єрність повинна бути суспільною нормою. Ідея створення особливого розділу в «Дії» виникла ще влітку, під час проведення «Великої розмови про безбар'єрність». Тоді в опитуванні, яке проходило на порталі, взяли участь понад 37 тисяч осіб, 94% з них сказали, що бачать бар'єри навколо себе», - зазначила Олена Зеленська.

Розділ буде містити зручний каталог послуг для тих, хто часто стикається з бар'єрами: літніх людей, людей з інвалідністю, батьків маленьких дітей і ін. У ньому вони зможуть знайти всі необхідні послуги, які вже доступні онлайн, і роз'яснення щодо тих, які поки залишаються в офлайні. Наприклад, для людей з інвалідністю в одному розділі будуть зібрані всі доступні публічні послуги: оформлення державної соціальної допомоги, направлення в реабілітаційний заклад, направлення для забезпечення засобами реабілітації та т. д.

«Одна з пріоритетних цілей Мінцифри - перенести 100% державних послуг в онлайн. Ми щодня працюємо над створенням зручних державних сервісів, які спрощують життя українців. Я вдячний Олені Зеленській за ініціативу і ПРООН - за підтримку цифровізації послуг. Разом ми запускаємо на порталі «Дія» платформу «Дія. Без бар'єрів». Щоб кожна людина могла отримати доступ до державних послуг тоді, коли їй це потрібно, і там, де їй зручно», - зазначив Михайло Федоров.

Крім створення окремого розділу, сторони також домовилися розширити вже наявні. Так, в розділ «Життєві події і ситуації» було вирішено додати підрозділ «Робота». Він буде містити інструкції та рекомендації для людей з пошуку роботи та працевлаштування: де знайти вакансії, як створити резюме, як пройти співбесіду онлайн, а також відповіді на інші питання.

«Ми в ПРООН твердо переконані, що суспільство ніколи не зможе досягти Цілей сталого розвитку без залучення всіх, включаючи людей з інвалідністю. Тому ми підтримуємо зобов'язання, які взяла на себе держава щодо забезпечення інклюзивного підходу до надання електронних послуг, який гарантує, що ніхто не залишиться без уваги, забезпечуючи рівні можливості для всіх як у фізичному, так і у віртуальному середовищі», - сказала пані Герчева.

В рамках співпраці також будуть створені два освітніх серіали. Перший - «Безбар'єрна грамотність» - буде цікавий більшості українців. Основні його завдання - ознайомити громадян з темою безбар'єрності та долучити їх до просування цінностей інклюзії та різноманітності. Другий, «Держава без бар'єрів», - для публічних службовців, які працюють в державних і муніципальних органах і потребують знань про нові державні підходи в сфері безбар'єрності та про те, як вони можуть використовувати безбар'єрний підхід в своїй діяльності. Серіали будуть розміщені на платформі «Дія. Цифрова освіта».