«Дія. Без бар'єрів»: послуги для вразливих груп населення

Рівні можливості для всіх громадян України - це головна мета ініціативи Олени Зеленської «Без бар'єрів». Завдяки їй, Мінцифри і class="word">ПРООН, на держпорталі «Дія» з'явиться розділ з усіма соціально важливими послугами.
Про це на зустрічі домовилися перша леді з віцепрем'єр-міністром - міністром цифрової трансформації Михайлом Федоровим і постійною представницею ПРООН в Україні Дафіною Герчевою, в середу, 2 грудня.
Розділ буде містити зручний каталог послуг для тих, хто часто стикається з бар'єрами: літніх людей, людей з інвалідністю, батьків маленьких дітей і ін. У ньому вони зможуть знайти всі необхідні послуги, які вже доступні онлайн, і роз'яснення щодо тих, які поки залишаються в офлайні. Наприклад, для людей з інвалідністю в одному розділі будуть зібрані всі доступні публічні послуги: оформлення державної соціальної допомоги, направлення в реабілітаційний заклад, направлення для забезпечення засобами реабілітації та т. д.
Крім створення окремого розділу, сторони також домовилися розширити вже наявні. Так, в розділ «Життєві події і ситуації» було вирішено додати підрозділ «Робота». Він буде містити інструкції та рекомендації для людей з пошуку роботи та працевлаштування: де знайти вакансії, як створити резюме, як пройти співбесіду онлайн, а також відповіді на інші питання.
В рамках співпраці також будуть створені два освітніх серіали. Перший - «Безбар'єрна грамотність» - буде цікавий більшості українців. Основні його завдання - ознайомити громадян з темою безбар'єрності та долучити їх до просування цінностей інклюзії та різноманітності. Другий, «Держава без бар'єрів», - для публічних службовців, які працюють в державних і муніципальних органах і потребують знань про нові державні підходи в сфері безбар'єрності та про те, як вони можуть використовувати безбар'єрний підхід в своїй діяльності. Серіали будуть розміщені на платформі «Дія. Цифрова освіта».
Додати коментар (З'явиться після модерації)
Коментарі