Дві доби тиші на Донбасі

Станом на ранок 10 вересня на території операції об'єднаних сил не було зафіксовано жодного обстрілу з боку загарбника. У такий спосіб вдалося зберігати режим припинення вогню. Інформація пресцентру ООС.
У пресцентрі підкреслили, що паралельно з виконанням бойових завдань підрозділи зі складу ООС і інших складових сил оборони залучалися до гасіння вогнищ в Донецькій і Луганській областях.
Там відзначили, що захисники України готові до миттєвого реагування на будь-які дії противника.
Нагадаємо, напередодні на екстреному засіданні контактної групи було прийнято рішення про спільну інспекцію позицій військових у селищі Шуми під Горлівкою.
Після цього глава "ДНР" Денис Пушилін заявив, що вирішив скасувати наказ про обстріл укріплень ЗСУ в районі селища Шуми.
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