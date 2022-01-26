Дві доби тиші на Донбасі

Станом на ранок 10 вересня на території операції об'єднаних сил не було зафіксовано жодного обстрілу з боку загарбника. У такий спосіб вдалося зберігати режим припинення вогню. Інформація пресцентру ООС.

"За минулу добу, 9 вересня, порушень домовленостей, які були досягнуті 22 липня 2020 в рамках Тристоронньої контактної групи, не було. Режим тиші уздовж лінії розмежування зберігався повною мірою", - йдеться в повідомленні.

У пресцентрі підкреслили, що паралельно з виконанням бойових завдань підрозділи зі складу ООС і інших складових сил оборони залучалися до гасіння вогнищ в Донецькій і Луганській областях.

"Зокрема, за минулу добу ліквідовано пожежі поблизу населених пунктів Катеринівка, Новоселівка Друга, Чистий Лиман і Новозванівка", - сказано в повідомленні. "З початку поточної доби, 10 вересня, в смугах відповідальності наших бригад обстрілів з боку супротивника не зафіксовано. Повний і всеосяжний режим припинення вогню зберігається повною мірою ", - повідомили в штабі.

Там відзначили, що захисники України готові до миттєвого реагування на будь-які дії противника.

Нагадаємо, напередодні на екстреному засіданні контактної групи було прийнято рішення про спільну інспекцію позицій військових у селищі Шуми під Горлівкою.

Після цього глава "ДНР" Денис Пушилін заявив, що вирішив скасувати наказ про обстріл укріплень ЗСУ в районі селища Шуми.