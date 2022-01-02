Два обстрілу з боку сепаратистів за минулу добу

За минулу добу на території ООС сепаратисти здійснили два обстрілу, тим самим порушивши режим тиші. Інформацію надали в штабі Операції об'єднаних сил.

На більшості дільниць відповідальності українських підрозділів обстрілів противника не зафіксовано. Проте сепаратисти двічі відкривали вогонь - неприцільно постріли з кулемета великого калібру лунали поблизу Авдіївки, а також з автоматичної станкового гранатомета противник вистрілив у Новоалександровки.

У штабі кажуть, що постріли були провокаційними, тому українські військовослужбовці на них не реагували і вогонь у відповідь не відкривали. Серед особового складу Об'єднаних сил бойових втрат і поранень немає.

З початку поточної доби обстрілів з боку сепаратистів не відзначено, на всіх ділянках фронту спостерігалася тиша.

Нагадаємо, що раніше ТКГ погодила нові ділянки розведення сил. У форматі відеоконференції відбулося засідання тристоронньої контактної групи за участю України, Росії і ОБСЄ.