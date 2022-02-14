Два роки президентства: підсумки пресконференції Зеленського

20:26 20 травень Київ, Україна





Пресконференція президента тривала 3 години. Її формат був традиційним - спочатку вступне слово Зеленського, а потім вже питання від ЗМІ. Сьогодні на території підприємства Антонов пройшла друга пресконференція Володимира Зеленського, президент говорив про підсумки двох років свого президентства.Пресконференція президента тривала 3 години. Її формат був традиційним - спочатку вступне слово Зеленського, а потім вже питання від ЗМІ.

Про Путіна

Зеленський вірить в можливість припинення війни на Донбасі за президентства в Росії Володимира Путіна.

"У нас з вами немає шансу іншого. Ми повинні зупинити війну зараз, коли президент РФ - Путін, я дуже цього хочу, я в це вірю", - сказав президент.

Він зазначив, що зараз йдуть переговори з Кремлем про можливу зустріч з російським президентом. Цю інформацію незабаром підтвердив прессекретар Путіна Дмитро Пєсков.



Зеленський додав, що крім прямих переговорів з президентом РФ він бачить "формат залучення до такої розмови США".



На питання, що він думає про Путіна, український президент не буде відповідати "до завершення війни".



Про Донбас

Найпростіше було б заморозити конфлікт на Донбасі, але Зеленський проти. За його словами, є тільки один відсоток цього не допустити.

"Наш кейс - один з найскладніших, його не можна порівнювати з багатьма світовими кейсами... 99 відсотків залежить від РФ", - сказав президент.

У цьому контексті президент додав: "Питання про замороження конфлікту - це той один відсоток, про який я говорю вам відверто, за який зачепився я... Ми тримаємося за цей відсоток, повірте, дуже сильно, щоб не заморозити конфлікт".



Зеленський також повідомив, що скорочення кількості російських військовослужбовців на кордонах з Україною і на окупованих територіях відбувається занадто повільно.

"Ми поки що бачимо 3,5 тисячі в Криму [відвели], і все. А все решта, на жаль, на місці. Серйозна ситуація", - сказав він, зазначивши, що ризик ескалації буде зберігатися "до закінчення навчань, як мінімум до кінця вересня".

Про Байдена

Зеленський вважає необхідною для України зустріч американського лідера Джо Байдена з Путіним, яка планується, імовірно, на червень.



Він зазначив, що Байден знає його позицію і буде говорити з Путіним про Україну "в тому просторі і в тій "адженді", яку будуть погоджувати з нами до цього".

"Чи є ризики, що деякі питання вони будуть піднімати незважаючи на наші домовленості? Упевнений, що такі ризики є", - додав президент.

Зокрема він згадав російський газовий проєкт Північний потік-2.

"Зараз я вважаю, що великий ризик, що вони (РФ - ред.) можуть натиснути на США або у них будуть якісь домовленості, і зняти санкції з Північного потоку... Я вважаю, що це буде програш США, я вважаю, що це буде програш особистий Байдена. Це кажу відверто, це буде серйозна геополітична перемога РФ і новий перерозподіл сил і впливу", - сказав він.

Відзначимо, що в цей самий час канцлерка Німеччини Ангела Меркель повідомила, що позиція Вашингтона по Північному потоку-2 наблизилася до німецької.

Про Крим

Президент розповів про ініціативу Кримська платформа. За його словами, в її рамках будуть розглядатися кроки по поверненню анексованого півострова.

"Ми, нарешті відкриємо постійно діючий офіс. Це будуть професійні люди, які щодня, від юристів до економістів, до фахівців гуманітарного, щодня будуть займатися питаннями окупованого Криму та питаннями людей, які повинні отримувати гуманітарну допомогу, і тих, які знаходяться там в тюрмах - як Криму, так і РФ. Це дуже серйозний крок вперед", - заявив Зеленський.

Він зазначив, що в рамках першого саміту, в якому візьмуть участь 30 країн, будуть підписані важливі документи. Які саме країни, Зеленський не сказав і зазначив, що Росія гостро реагує на Кримську платформу.

"Це серйозний виклик для всіх країн, які приїдуть до нас, через ускладнення відносин з Російською Федерацією через створення Кримської платформи. Росія дійсно дуже важко реагує і сприймає Кримську платформу", - сказав президент.

Про олігархів і епоху бідності

На питання про завершення "епохи бідності" Зеленський відповів, що "завершилася епоха Медведчука".

"Ми розуміємо, де зараз Медведчук. Ми розуміємо, що з Коломойським. Прекрасно з вами розуміємо: у них більше немає того впливу, який був", - сказав президент.

Він розповів про законопроєкт про деолігархізацію, який з'явиться на наступному тижні. Філософія цього законопроєкту є його особистою ідеєю, зазначив Зеленський.

"Ми не хочемо вбити великий бізнес. Але ми точно вбиваємо поняття "зміст" і "вплив" олігархічної системи в нашій країні. Впливу на мас-медіа не буде, впливу на політику не буде, впливу на чиновників не може бути. Але якщо це буде, то ці люди отримають квиток під назвою "олігарх" і з'являться в спеціальному реєстрі", - сказав Зеленський.

Потрапивши в реєстр, великий бізнес "може втратити велику частину активів, які перебувають за кордоном".



Президент підкреслив, що в олігархів буде можливість уникнути отримання цього статусу, оскільки у них буде час позбутися від усього впливу, який визначає їх як олігархів.



Що стосується завершення "епохи бідності", то Зеленський говорить, що не все залежить від нього.



Він підкреслив, що тисне на уряд, але зараз економіка слабка не тільки в Україні, але і у всьому світі через пандемію. Але, як зазначив Зеленський, в Україні не все так погано, як у інших.



Скажу чесно, тисну на уряд, щоб ми збільшували і мінімалку, і пенсії. Їм непросто і зі мною, з одного боку, і непросто з наповненням бюджету", - сказав він.



Президент зазначив, що економіка розвивається не дуже добре.

"Епоха бідності закінчиться тільки тоді, коли всі будуть платити податки, коли дерегуляція буде і коли держава буде максимально диджиталізована. Все це буде обов'язково", - додав Зеленський.

Про вакцинацію

Журналістка BBC News назвала Україну аутсайдером з вакцинації і запитала, чи не вважає Зеленський себе і весь уряд відповідальним за цю ситуацію.



Президент не погодився з такою оцінкою і нагадав, що Україна має контракти на 45-47 мільйонів доз вакцин.

"Це максимальна кількість, які можна було знайти", - заявив президент.

Зеленський зазначив, що Україна не входить до Євросоюзу або НАТО, тому не є пріоритетом для компаній-виробників.



Незважаючи на це, каже президент, Україна зробила більше щеплень, ніж деякі європейські країни.



Про Порошенка і Кличка

Зеленський заявляє, що не підтримує ніяких зв'язків зі своїм попередником Петром Порошенком.

"У мене немає з ним ніяких сентиментів, ніяких розмов, хоча... Ця людина вже не приходить, і слава Богу. Я дуже радий - мені так легше жити і працювати", - сказав президент.

Зеленський підкреслив, що "вже став його вироком".

"Він просто не хоче усвідомити, що сталося. Він багато чого, я вважаю, зробив дуже серйозного, дуже поганого, коли був президентом України. Багато всього зробив. Все це добіжить, це карма", - додав глава держави.



Що стосується мера Києва Віталія Кличка, то Зеленський сказав, що не хоче говорити нічого ні доброго, ні поганого на його адресу.



Він зазначив, що конкурента на президентських виборах в ньому не бачить, а слідчі дії правоохоронців на комунальних підприємствах Києва пояснив виключно розкраданнями коштів їхнього бюджету.



"Він постійно мені пише, телефонує, записується на прийом, навіть приходить в Офіс Президента", - сказав Зеленський, зазначивши, що готовий зустрітися з Кличком, але у нього поки на це не вистачає часу.

Про дороги

Президент розповів, чому відновлення якісної дорожньої мережі в Україні входить в його компетенцію.



"Мова йде про важливість автодоріг в широкому сенсі, адже якісні дороги допомагають Державній службі України з надзвичайних ситуацій або екстреній медичній допомозі швидко пересуватися і реагувати на складні випадки", - зазначив він.



Крім того, за словами глави держави, "якісні дороги сприяють розвитку внутрішнього туризму, комфортним подорожам громадян".



Він зазначив, що "особлива увага приділяється інфраструктурі прикордонних областей України, щоб зменшити ризики впливу на ці території інших держав".



Його мета, щоб жителі цього регіону, дивлячись на угорців, хотіли залишатися українцями: "Захищати меншини нам необхідно. Інакше ми будемо мати інші Донбас і Крим".



"Треба вкладати гроші, вкладати увагу, ремонтувати дороги, мости, коли їх топить вода через те, що були вирубані ліси. Треба президенту, міністру туди їхати, Кабміну проводити там засідання і не виїжджати звідти, поки все не зроблять. Ось що треба робити", - резюмував він.