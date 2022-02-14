Два роки президентства: підсумки пресконференції Зеленського

Сьогодні на території підприємства Антонов пройшла друга пресконференція Володимира Зеленського, президент говорив про підсумки двох років свого президентства.
Пресконференція президента тривала 3 години. Її формат був традиційним - спочатку вступне слово Зеленського, а потім вже питання від ЗМІ.
Пресконференція президента тривала 3 години. Її формат був традиційним - спочатку вступне слово Зеленського, а потім вже питання від ЗМІ.
Про Путіна
Зеленський вірить в можливість припинення війни на Донбасі за президентства в Росії Володимира Путіна.
Зеленський вірить в можливість припинення війни на Донбасі за президентства в Росії Володимира Путіна.
Він зазначив, що зараз йдуть переговори з Кремлем про можливу зустріч з російським президентом. Цю інформацію незабаром підтвердив прессекретар Путіна Дмитро Пєсков.
Зеленський додав, що крім прямих переговорів з президентом РФ він бачить "формат залучення до такої розмови США".
На питання, що він думає про Путіна, український президент не буде відповідати "до завершення війни".
Про Донбас
Найпростіше було б заморозити конфлікт на Донбасі, але Зеленський проти. За його словами, є тільки один відсоток цього не допустити.
У цьому контексті президент додав: "Питання про замороження конфлікту - це той один відсоток, про який я говорю вам відверто, за який зачепився я... Ми тримаємося за цей відсоток, повірте, дуже сильно, щоб не заморозити конфлікт".
Зеленський також повідомив, що скорочення кількості російських військовослужбовців на кордонах з Україною і на окупованих територіях відбувається занадто повільно.
Про Байдена
Зеленський вважає необхідною для України зустріч американського лідера Джо Байдена з Путіним, яка планується, імовірно, на червень.
Він зазначив, що Байден знає його позицію і буде говорити з Путіним про Україну "в тому просторі і в тій "адженді", яку будуть погоджувати з нами до цього".
Він зазначив, що Байден знає його позицію і буде говорити з Путіним про Україну "в тому просторі і в тій "адженді", яку будуть погоджувати з нами до цього".
Зокрема він згадав російський газовий проєкт Північний потік-2.
Відзначимо, що в цей самий час канцлерка Німеччини Ангела Меркель повідомила, що позиція Вашингтона по Північному потоку-2 наблизилася до німецької.
Про Крим
Президент розповів про ініціативу Кримська платформа. За його словами, в її рамках будуть розглядатися кроки по поверненню анексованого півострова.
Він зазначив, що в рамках першого саміту, в якому візьмуть участь 30 країн, будуть підписані важливі документи. Які саме країни, Зеленський не сказав і зазначив, що Росія гостро реагує на Кримську платформу.
Про олігархів і епоху бідності
На питання про завершення "епохи бідності" Зеленський відповів, що "завершилася епоха Медведчука".
Він розповів про законопроєкт про деолігархізацію, який з'явиться на наступному тижні. Філософія цього законопроєкту є його особистою ідеєю, зазначив Зеленський.
Потрапивши в реєстр, великий бізнес "може втратити велику частину активів, які перебувають за кордоном".
Президент підкреслив, що в олігархів буде можливість уникнути отримання цього статусу, оскільки у них буде час позбутися від усього впливу, який визначає їх як олігархів.
Що стосується завершення "епохи бідності", то Зеленський говорить, що не все залежить від нього.
Він підкреслив, що тисне на уряд, але зараз економіка слабка не тільки в Україні, але і у всьому світі через пандемію. Але, як зазначив Зеленський, в Україні не все так погано, як у інших.
Скажу чесно, тисну на уряд, щоб ми збільшували і мінімалку, і пенсії. Їм непросто і зі мною, з одного боку, і непросто з наповненням бюджету", - сказав він.
Президент зазначив, що економіка розвивається не дуже добре.
Про вакцинацію
Журналістка BBC News назвала Україну аутсайдером з вакцинації і запитала, чи не вважає Зеленський себе і весь уряд відповідальним за цю ситуацію.
Президент не погодився з такою оцінкою і нагадав, що Україна має контракти на 45-47 мільйонів доз вакцин.
Президент не погодився з такою оцінкою і нагадав, що Україна має контракти на 45-47 мільйонів доз вакцин.
Зеленський зазначив, що Україна не входить до Євросоюзу або НАТО, тому не є пріоритетом для компаній-виробників.
Незважаючи на це, каже президент, Україна зробила більше щеплень, ніж деякі європейські країни.
Про Порошенка і Кличка
Зеленський заявляє, що не підтримує ніяких зв'язків зі своїм попередником Петром Порошенком.
Зеленський підкреслив, що "вже став його вироком".
"Він просто не хоче усвідомити, що сталося. Він багато чого, я вважаю, зробив дуже серйозного, дуже поганого, коли був президентом України. Багато всього зробив. Все це добіжить, це карма", - додав глава держави.
Що стосується мера Києва Віталія Кличка, то Зеленський сказав, що не хоче говорити нічого ні доброго, ні поганого на його адресу.
Він зазначив, що конкурента на президентських виборах в ньому не бачить, а слідчі дії правоохоронців на комунальних підприємствах Києва пояснив виключно розкраданнями коштів їхнього бюджету.
"Він постійно мені пише, телефонує, записується на прийом, навіть приходить в Офіс Президента", - сказав Зеленський, зазначивши, що готовий зустрітися з Кличком, але у нього поки на це не вистачає часу.
Про дороги
Президент розповів, чому відновлення якісної дорожньої мережі в Україні входить в його компетенцію.
Президент розповів, чому відновлення якісної дорожньої мережі в Україні входить в його компетенцію.
"Мова йде про важливість автодоріг в широкому сенсі, адже якісні дороги допомагають Державній службі України з надзвичайних ситуацій або екстреній медичній допомозі швидко пересуватися і реагувати на складні випадки", - зазначив він.
Крім того, за словами глави держави, "якісні дороги сприяють розвитку внутрішнього туризму, комфортним подорожам громадян".
Він зазначив, що "особлива увага приділяється інфраструктурі прикордонних областей України, щоб зменшити ризики впливу на ці території інших держав".
Його мета, щоб жителі цього регіону, дивлячись на угорців, хотіли залишатися українцями: "Захищати меншини нам необхідно. Інакше ми будемо мати інші Донбас і Крим".
"Треба вкладати гроші, вкладати увагу, ремонтувати дороги, мости, коли їх топить вода через те, що були вирубані ліси. Треба президенту, міністру туди їхати, Кабміну проводити там засідання і не виїжджати звідти, поки все не зроблять. Ось що треба робити", - резюмував він.
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