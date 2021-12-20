Дубинський відсторонений від керівництва київським обласним осередком "Слуги народу"

Скандальний народний депутат Олександр Дубинський залишає свій пост в партійному осередку зі скандалом. Як повідомила заступниця голови парламентської фракції Євгенія Кравчук, раніше виключений з фракції "Слуга народу" депутат Дубинський більше не є головою Київської обласної організації президентської партії.
Відзначається, що Дубинського позбавили посади під час конференції осередку партії "Слуга народу", що відбулася в неділю, 14 березня.
Напередодні ввечері розпорядження про скликання такої конференції видав голова партії Олександр Корнієнко на вимогу колег, які представляють Київську область.
Замість Дубинського місцеву організацію очолив нардеп, член комітету Верховної Ради України з питань свободи слова Андрій Мотовіловець.
Нагадаємо, що Олександра Дубинського виключили зі "Слуги народу" ще 1 лютого, після того, як він потрапив під американські санкції.
При цьому 13 березня на з'їзді партії його обрали від київської обласної організації до нової установи всередині партії - Національна рада громад, що викликало масштабні дискусії в соціальних мережах.
Коментуючи намір про своє відсторонення, Дубинський 13 березня написав в своєму каналі в Telegram, що в "Слузі народу" "аферисти з Банкової зайнялися шахрайством".
Вранці 14 березня Дубинський опублікував в Telegram нібито заяву ради Київської обласної організації "Слуги народу", в якій йдеться про довіру йому з боку партії і засуджуються "шахрайські методи в партійному будівництві".
Пізніше депутат додав: "з'явилася фальшива інформація від аферистів і шахраїв, які заявили, що вже нібито відбулася конференція Київської обласної організації".
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