Дубинський відсторонений від керівництва київським обласним осередком "Слуги народу"

13:19 14 березень Київ, Україна

Скандальний народний депутат Олександр Дубинський залишає свій пост в партійному осередку зі скандалом. Як повідомила заступниця голови парламентської фракції Євгенія Кравчук, раніше виключений з фракції "Слуга народу" депутат Дубинський більше не є головою Київської обласної організації президентської партії.

Відзначається, що Дубинського позбавили посади під час конференції осередку партії "Слуга народу", що відбулася в неділю, 14 березня.