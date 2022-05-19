Дошкільнята України отримали додаткові 12 тисяч місць в дитячих садах

12:40 21 грудня Киев, Украина

Нинішній рік став рекордсменом в питанні відкриття додаткових місць для дітей дошкільного віку, тільки в Києві і столичній області створено понад 3 тисячі додаткових місць.

Про це повідомляє Міністерство освіти і науки України.

"Київ і Київська область стали лідерами за темпами створення нових місць для дітей у дитсадках у 2020 році. За оперативною інформацією, станом на 5 грудня створено 12 151 додаткове місце", - зазначає відомство.

Найбільше місць для дітей дошкільного віку створено в наступних населених пунктах:

Київська область - 2 745 місць;

Київ - 2 240 місць;

Львівська область - 884 місця;

Донецька область - 802 місця;

Харківська область - 784 місця;

Одеська область - 705 місць.

Як підкреслили в Міносвіти, місця з'явилися, зокрема, в результаті відкриття нових закладів дошкільної освіти та установ загальної середньої освіти з дошкільним відділенням. Так, було побудовано 19 закладів, які надали 1 910 місць.



Також місця з'являлися шляхом: