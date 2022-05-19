Дошкільнята України отримали додаткові 12 тисяч місць в дитячих садах

12:40 21 грудня Киев, Украина

Нинішній рік став рекордсменом в питанні відкриття додаткових місць для дітей дошкільного віку, тільки в Києві і столичній області створено понад 3 тисячі додаткових місць.
 
Про це повідомляє Міністерство освіти і науки України.
"Київ і Київська область стали лідерами за темпами створення нових місць для дітей у дитсадках у 2020 році. За оперативною інформацією, станом на 5 грудня створено 12 151 додаткове місце", - зазначає відомство.
Найбільше місць для дітей дошкільного віку створено в наступних населених пунктах:
  • Київська область - 2 745 місць;
  • Київ - 2 240 місць;
  • Львівська область - 884 місця;
  • Донецька область - 802 місця;
  • Харківська область - 784 місця;
  • Одеська область - 705 місць.
Як підкреслили в Міносвіти, місця з'явилися, зокрема, в результаті відкриття нових закладів дошкільної освіти та установ загальної середньої освіти з дошкільним відділенням. Так, було побудовано 19 закладів, які надали 1 910 місць.

Також місця з'являлися шляхом:
  • реорганізації навчальних закладів зі створенням дошкільних відділень (15 закладів - 612 місць);
  • відкриття приватних дитсадків (113 закладів - 4 060 місць);
  • реконструкції дитсадків (35 закладів - 2 812 місць);
  • відкриття дитячих садків у пристосованих приміщеннях (14 закладів - 359 місць);
  • відкриття додаткових груп у чинних дитсадках (102 групи - 2 812 місць);
  • відкриття груп з короткотривалим перебуванням дітей (15 груп - 219 місць).