Дороги, товари, медики - на що йдуть гроші з Фонду Covid-19

Згідно з даними Держказначейства, не всі гроші з Фонду боротьби з Covid-19 йдуть за призначенням. Близько 7 млрд гривень було витрачено на товари та послуги - про це заявила пресслужба Мінфіну.

Зокрема, на 1,9549 млрд грн закупили медикаменти, на 1,7593 млрд грн - медичне обладнання. 834,1 млн грн пішло на маски, антисептики, експрес-тести.

При цьому 3,39 млрд грн було залучено з державного бюджету, і 3,36 млрд грн - з місцевих бюджетів. 1,4 млрд грн було витрачено в вересні.

Станом на 5 жовтня з 66 млрд грн Фонду боротьби з COVID-19 на лікарні та медиків пішло 4,5%. Зокрема, на підтримку і захист медиків витрачено лише 1,5 млрд, 901 млн грн вже виплатили як доплати медичним працівникам. Трохи більше пішло на будівництво і ремонт приймальних відділень лікарень - 1,6 млрд.

Зараз касові видатки з Фонду становлять менше половини від виділеної суми - 28,2 млрд грн. Найбільше коштів встиг освоїти Укравтодор - на дороги вже пішло 13 млрд грн. Майже вдвічі менше грошей, 6,6 млрд, витратили на допомогу з безробіття, ще 1,7 млрд - на виплати Фонду соцстрахування. 2,4 млрд пішло на доплату військовим і поліціянтам.

На забезпечення лабораторій і закупівлю засобів захисту для лікарів за 4 місяці змогли освоїти менш 585 млн грн. Причому більшість з цих освоєних коштів пішло саме на лабораторії, тоді як лікарі досі залишаються без необхідного.

Ще в травні Кабмін на закупівлю масок, рукавичок, костюмів і окулярів погодився виділити 2,4 млрд грн з Фонду боротьби з COVID-19. Головний розпорядник цих коштів - Міністерство охорони здоров'я. Але за 4 місяці закупівлі проведені тільки на 44,2 млн грн (1,8%), тобто більшість товарів, необхідних для захисту медиків з переліку, так і не закуплена.

Нагадаємо, що у Фонд боротьби з коронавірусом закладалося 64,7 млрд грн, а з урахуванням змін обсяг фонду становив 66 млрд грн.