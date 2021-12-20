Донецькі сепаратисти блокують просування спостерігачів ОБСЄ

09:19 03 квітень Київ, Україна

Як повідомляє Спеціальна моніторингова місія Організації з безпеки і співпраці в Європі (СММ ОБСЄ), донецькі сепаратисти блокують просування членів спостережної місії ОБСЄ на непідконтрольну Україні територію, посилаючись на проведення військових навчань.

В ОБСЄ повідомляють, що в Донецькій області на блок-постах біля Новоазовська два збройних сепаратистів не пропустили патруль СММ на південний захід, пославшись на проведення навчань в цьому районі. При цьому спостерігачі бачили, як цивільні автомобілі перетинали блок-пост в обох напрямках.

На блок-пості збройних формувань сепаратистів біля Нової Мар'ївки збройні сепаратисти не пропустили патруль СММ на південь, пояснивши це проведенням навчань. Спостерігачі бачили, як цивільні автомобілі перетинали блок-пост в обох напрямках.

На блок-пості біля Безіменного четверо озброєних сепаратистів не пропустив патруль на захід, мотивувавши це проведенням навчань.

На блок-пості біля Староласпи озброєний сепаратист відмовив патрулю СММ ОБСЄ в проїзді на південний захід. Він послався на проведення інженерних робіт в цьому районі. Цивільні автомобілі перетинали блок-пост в обох напрямках.