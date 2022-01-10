Донбас завмер в очікуванні зустрічі Путіна та Зеленського

13:50 28 квітень Київ, Україна

Минулий тиждень на сході України був досить насиченим. Основні моменти в житті Донбасу були пов'язані з обговоренням можливості зустрічі Зеленського і Путіна, і позитивні рухи в ТКГ.

Почати можна з того, що, коментуючи пропозицію Володимира Зеленського про зустріч на території Донбасу, де йде війна, Володимир Путін сказав, що Росія готова прийняти українського президента в Москві. Він також зазначив, що якщо мова буде йти про Донбас, то Зеленському необхідно говорити не з Кремлем, а з представниками «ДНР» і «ЛНР», оскільки саме вони є стороною конфлікту, а не Росія.

Такої ж думки дотримуються і в ОРДЛО . Глави самопроголошених республік висловилися з цього приводу відразу після заяви Путіна. Вони пропонують зустрітися з ними, "а не з третьою стороною конфлікту" .