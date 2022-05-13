Донбас: три бійці ЗСУ отримали осколкові поранення

Чергове порушення режиму "тиші" відбулося сьогодні на Донбасі, бойовики обстріляли позиції українських захисників, в результаті ворожої атаки троє бійців отримали поранення.
Обстріл вівся по позиції українських захисників в смузі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід", повідомляє оперативно-тактичне угруповання ЗСУ Схід у вівторок, 10 серпня.
Зазначено, що у військових осколкові поранення. Після надання першої медичної допомоги поранених транспортували до лікувального закладу.
Також зазначено, що про дії противника повідомили представникам ОБСЄ через українську сторону Спільного центру контролю і координації питань припинення вогню і стабілізації лінії розмежування сторін.
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