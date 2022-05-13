Донбас: три бійці ЗСУ отримали осколкові поранення

18:17 10 серпня Київ, Україна

Чергове порушення режиму "тиші" відбулося сьогодні на Донбасі, бойовики обстріляли позиції українських захисників, в результаті ворожої атаки троє бійців отримали поранення.

Обстріл вівся по позиції українських захисників в смузі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід", повідомляє оперативно-тактичне угруповання ЗСУ Схід у вівторок, 10 серпня.



Зазначено, що у військових осколкові поранення. Після надання першої медичної допомоги поранених транспортували до лікувального закладу.

"Стан здоров'я одного воїна важкий, двох - задовільний", - говориться в повідомленні.

Також зазначено, що про дії противника повідомили представникам ОБСЄ через українську сторону Спільного центру контролю і координації питань припинення вогню і стабілізації лінії розмежування сторін.