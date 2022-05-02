Донбас: сепаратисти знизили кількість обстрілів. Втомилися або зачаїлися?

08:21 31 липня Київ, Україна

За даними пресслужби штабу ООС, вчора сепаратисти Донбасу вдвічі скоротили кількість обстрілів - всього чотири обстріли проти 9 напередодні. Ніч пройшла без пострілів. Серед наших бійців бойових втрат немає.

Зокрема, біля Водяного, що на Приазов'ї, противник двічі застосовував гранатомети різних систем і стрілецьку зброю. У напрямку населеного пункту Новоселівка Друга сепаратисти обстрілювали позиції ООС з автоматичних станкових гранатометів і стрілецької зброї.

Крім того, на Луганщині був зафіксований проліт безпілотного літального апарату типу Орлан-10 з перетином лінії розмежування.

З початку поточної доби порушень режиму припинення вогню не зафіксовано.

Відзначимо, що в ЗСУ втрати за рік перемир'я на Донбасі знизилися вдвічі - загинули 45 військових, 154 були поранені.