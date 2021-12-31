Донбас: сепаратисти 20 разів порушили режим тиші, загинув боєць ЗСУ

09:16 23 квітень Київ, Україна

Російські окупаційні підрозділи під час обстрілів українських позицій використовували міномети, гранатомети, кулемети, протитанкові ракетні комплекси. В результаті зафіксовано 17 порушень режиму тиші, в ході яких загинув один український воїн.
 
Про це повідомляє в ранковому зведенні штаб ООС.
"Зокрема, неподалік селищ Південне і Зайцеве російські окупанти відкривали вогонь з мінометів 82-го і 120-го калібрів, а біля Красногорівки - ще і з станкових протитанкових гранатометів. Недалеко від Шумів ворог зробив обстріл з протитанкового ракетного комплексу і мінометів 120-го калібру", - йдеться в повідомленні.
Біля Пісків, Золотого-4, Павлополя і Водяного сепаратисти обстрілювали позиції ЗСУ з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї.

У передмісті Майорського ворог застосував протитанковий ракетний комплекс, станкові протитанкові гранатомети і стрілецьку зброю.

В результаті обстрілу один військовослужбовець Збройних сил України отримав осколкове поранення, несумісне з життям.

В районі населених пунктів Кримське і Шуми були зафіксовані два прольоти ворожих БПЛА Орлан-10 з перетином лінії розмежування. БПЛА противника були придушені засобами РЕБ.

Станом на 7:00, 23 квітня, зафіксовано три порушення режиму припинення вогню.

Так, біля Новоселівки противник відкривав вогонь з мінометів 120-го калібру, а біля Авдіївки - з автоматичних станкових гранатометів і великокаліберних кулеметів.

Бойових втрат серед українських захисників за поточну добу немає.