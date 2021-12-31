Донбас: сепаратисти 20 разів порушили режим тиші, загинув боєць ЗСУ

Російські окупаційні підрозділи під час обстрілів українських позицій використовували міномети, гранатомети, кулемети, протитанкові ракетні комплекси. В результаті зафіксовано 17 порушень режиму тиші, в ході яких загинув один український воїн.
Про це повідомляє в ранковому зведенні штаб ООС.
Біля Пісків, Золотого-4, Павлополя і Водяного сепаратисти обстрілювали позиції ЗСУ з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї.
У передмісті Майорського ворог застосував протитанковий ракетний комплекс, станкові протитанкові гранатомети і стрілецьку зброю.
В результаті обстрілу один військовослужбовець Збройних сил України отримав осколкове поранення, несумісне з життям.
В районі населених пунктів Кримське і Шуми були зафіксовані два прольоти ворожих БПЛА Орлан-10 з перетином лінії розмежування. БПЛА противника були придушені засобами РЕБ.
Станом на 7:00, 23 квітня, зафіксовано три порушення режиму припинення вогню.
Так, біля Новоселівки противник відкривав вогонь з мінометів 120-го калібру, а біля Авдіївки - з автоматичних станкових гранатометів і великокаліберних кулеметів.
Бойових втрат серед українських захисників за поточну добу немає.
У передмісті Майорського ворог застосував протитанковий ракетний комплекс, станкові протитанкові гранатомети і стрілецьку зброю.
В результаті обстрілу один військовослужбовець Збройних сил України отримав осколкове поранення, несумісне з життям.
В районі населених пунктів Кримське і Шуми були зафіксовані два прольоти ворожих БПЛА Орлан-10 з перетином лінії розмежування. БПЛА противника були придушені засобами РЕБ.
Станом на 7:00, 23 квітня, зафіксовано три порушення режиму припинення вогню.
Так, біля Новоселівки противник відкривав вогонь з мінометів 120-го калібру, а біля Авдіївки - з автоматичних станкових гранатометів і великокаліберних кулеметів.
Бойових втрат серед українських захисників за поточну добу немає.
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