Донбас: від ворожого обстрілу загинув український військовий, ще один - у важкому стані

17:58 06 травень Київ, Україна

Російські окупаційні війська обстріляли позиції Об'єднаних сил біля населеного пункту Новотроїцьке на Донбасі, ворог застосував стрілецьку зброю, великокаліберні кулемети і протитанкові гранатомети, в результаті чого був убитий український військовослужбовець, ще один важко поранений.

Про це в Фейсбуці повідомляє пресслужба штабу ООС

«Сьогодні, 6 травня, озброєні формування Російської Федерації в черговий раз порушили режим припинення вогню і здійснили прицільний обстріл позицій українських захисників з ручних протитанкових гранатометів, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї недалеко від населеного пункту Новотроїцьке, в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «Схід». Внаслідок ворожого обстрілу один військовослужбовець зі складу Об'єднаних сил отримав вогнепальне кульове поранення. На жаль, врятувати життя воїну не вдалося», - йдеться в повідомленні.

Крім того, ще один український військовослужбовець отримав осколкове поранення. Захиснику оперативно надали першу медичну допомогу та евакуювали до лікувального закладу. Стан здоров'я пораненого - важкий.



У штабі зазначили, що у відповідь на обстріли російсько-окупаційних військ українські військові відкривали вогонь.



Стосовно дій збройних формувань Російської Федерації повідомлені представники ОБСЄ через Українську сторону Спільного центру з контролю і координації питань припинення вогню і стабілізації лінії розмежування сторін.