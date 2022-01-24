Донбас: від ворожого обстрілу загинув український військовий, ще один - у важкому стані

Російські окупаційні війська обстріляли позиції Об'єднаних сил біля населеного пункту Новотроїцьке на Донбасі, ворог застосував стрілецьку зброю, великокаліберні кулемети і протитанкові гранатомети, в результаті чого був убитий український військовослужбовець, ще один важко поранений.
Про це в Фейсбуці повідомляє пресслужба штабу ООС.
Крім того, ще один український військовослужбовець отримав осколкове поранення. Захиснику оперативно надали першу медичну допомогу та евакуювали до лікувального закладу. Стан здоров'я пораненого - важкий.
У штабі зазначили, що у відповідь на обстріли російсько-окупаційних військ українські військові відкривали вогонь.
Стосовно дій збройних формувань Російської Федерації повідомлені представники ОБСЄ через Українську сторону Спільного центру з контролю і координації питань припинення вогню і стабілізації лінії розмежування сторін.
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