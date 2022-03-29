Добро перемагає - нацгвардієць Марків виступив з промовою

10:10 04 листопада Київ, Україна

Український нацгвардієць Віталій Марків після виходу з в'язниці заявив, що його звільнення і виправдувальний вирок свідчать про те, що Україна може протидіяти одній з найсильніших армій світу.

Про це повідомляє пресслужба МВС.



На думку Марківа, він на своєму прикладі довів, що "добро перемагає". Також він згадав про російських пропагандистів.

"Це надзвичайна подія. Моїм засудженням було показано, що кремлівській пропаганді немає меж, але справедливість існує. Ця перемога в суді - це пам'ять про всіх загиблих захисників України", - зазначив він.

Крім того, Марків планує одягти форму Нацгвардії.

"Я військовослужбовець, для мене гідність і дисципліна має величезне значення. Я брав приклад з генерала Кульчицького. Мені випала велика честь бути з ним знайомим. Це генерал з серцем солдата, справжній патріот... Коли ми завершували підготовку, навесні 2014 року, вона не була надто серйозною, проте у нас був бойовий дух і патріотизм. Ми змогли передати його своїм побратимам", - вважає українець.

Увечері 3 листопада Міланський апеляційний суд виніс виправдувальний вирок у справі українського нацгвардійця Віталія Марківа, повністю виправдавши його.