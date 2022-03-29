Добро перемагає - нацгвардієць Марків виступив з промовою

Український нацгвардієць Віталій Марків після виходу з в'язниці заявив, що його звільнення і виправдувальний вирок свідчать про те, що Україна може протидіяти одній з найсильніших армій світу.
Про це повідомляє пресслужба МВС.
На думку Марківа, він на своєму прикладі довів, що "добро перемагає". Також він згадав про російських пропагандистів.
На думку Марківа, він на своєму прикладі довів, що "добро перемагає". Також він згадав про російських пропагандистів.
Крім того, Марків планує одягти форму Нацгвардії.
Увечері 3 листопада Міланський апеляційний суд виніс виправдувальний вирок у справі українського нацгвардійця Віталія Марківа, повністю виправдавши його.
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