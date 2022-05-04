До кінця року живемо в режимі "помаранчевої зони", з перших чисел січня - можливий локдаун
09:57 04 грудня Київ, Україна
Завдяки відсутності різких стрибків захворюваності і стабільній, злагодженій роботі медичної системи, котра на сьогодні повністю справляється з наявним навантаженням, МОЗ України в грудні не рекомендує посилювати карантинні обмеження.
"Зараз головна тема, яка обговорюється в суспільстві - введення локдауну. Ми можемо губитися в здогадах і будувати теорії, але є очевидні закони епідеміології, на які ми спираємося, коли приймаємо важливі рішення для всієї країни. Всі лікарі розуміють, що з кінця січня і протягом лютого ми очікуємо пік захворюваності на грип. Це сезонний пік. Це також призведе до великої завантаженості на нашу медичну систему, тому до цього періоду потрібно підійти з мінімально можливими цифрами захворюваності на COVID-19 і, як наслідок, з мінімальною кількістю госпіталізованих з COVID-19 пацієнтів", - повідомив міністр.
Степанов зазначив, що незважаючи на стабільний приріст нових хворих, різких стрибків захворюваності немає.
"Ми як МОЗ не будемо рекомендувати вводити жорсткий карантин до кінця грудня. Ми можемо стверджувати, що наша медична система повністю витримає нинішнє навантаження в зв'язку з COVID-19... Ми можемо говорити, що точно витримаємо до кінця грудня", - сказав він.
"Разом з тим, ми бачимо необхідність збити хвилю коронавірусу... Ми рекомендуємо уряду ввести плановий жорсткий карантин, починаючи з перших чисел січня. Тривалість такого карантину повинна бути протягом трьох тижнів", - додав міністр.
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