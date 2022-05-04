До кінця року живемо в режимі "помаранчевої зони", з перших чисел січня - можливий локдаун

09:57 04 грудня Київ, Україна

Завдяки відсутності різких стрибків захворюваності і стабільній, злагодженій роботі медичної системи, котра на сьогодні повністю справляється з наявним навантаженням, МОЗ України в грудні не рекомендує посилювати карантинні обмеження.

Про це заявив Максим Степанов під час ранкового онлайн-брифінгу.

"Зараз головна тема, яка обговорюється в суспільстві - введення локдауну. Ми можемо губитися в здогадах і будувати теорії, але є очевидні закони епідеміології, на які ми спираємося, коли приймаємо важливі рішення для всієї країни. Всі лікарі розуміють, що з кінця січня і протягом лютого ми очікуємо пік захворюваності на грип. Це сезонний пік. Це також призведе до великої завантаженості на нашу медичну систему, тому до цього періоду потрібно підійти з мінімально можливими цифрами захворюваності на COVID-19 і, як наслідок, з мінімальною кількістю госпіталізованих з COVID-19 пацієнтів", - повідомив міністр.

Степанов зазначив, що незважаючи на стабільний приріст нових хворих, різких стрибків захворюваності немає.