До 25 квітня в Україні буде запроваджено єдиний річний тариф на газ

Нацкомісія, що регулює сфери енергетики і комунальних послуг, в середу, 7 квітня, затвердила введення в Україні річних цін на газ для населення. Набуде чинності новий тариф з 1 травня.
Згідно з постановою, постачальники газу зобов'язані до 25 квітня оприлюднити на своїх сайтах ціну на газ, яка буде діяти протягом року.
Крім базової річної пропозиції, постачальник має й інші комерційні пропозиції, умови яких можуть відрізнятися від ціни і обов'язкових умов базової річної пропозиції.
Якщо побутовий споживач хоче змінити умови шляхом вибору іншої комерційної пропозиції постачальника, він повинен подати нову заяву-приєднання.
Відзначимо, що на квітень постачальники газу в основному зберегли березневі тарифи на газ. Яким буде річний тариф поки невідомо. За даними ЗМІ, він очікується в межах 7,4-8 грн за кубометр.
Згідно з постановою, постачальники газу зобов'язані до 25 квітня оприлюднити на своїх сайтах ціну на газ, яка буде діяти протягом року.
Крім базової річної пропозиції, постачальник має й інші комерційні пропозиції, умови яких можуть відрізнятися від ціни і обов'язкових умов базової річної пропозиції.
Якщо побутовий споживач хоче змінити умови шляхом вибору іншої комерційної пропозиції постачальника, він повинен подати нову заяву-приєднання.
Відзначимо, що на квітень постачальники газу в основному зберегли березневі тарифи на газ. Яким буде річний тариф поки невідомо. За даними ЗМІ, він очікується в межах 7,4-8 грн за кубометр.
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