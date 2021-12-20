До 25 квітня в Україні буде запроваджено єдиний річний тариф на газ

12:21 07 квітень Київ, Україна

Нацкомісія, що регулює сфери енергетики і комунальних послуг, в середу, 7 квітня, затвердила введення в Україні річних цін на газ для населення. Набуде чинності новий тариф з 1 травня.

Згідно з постановою, постачальники газу зобов'язані до 25 квітня оприлюднити на своїх сайтах ціну на газ, яка буде діяти протягом року.

Крім базової річної пропозиції, постачальник має й інші комерційні пропозиції, умови яких можуть відрізнятися від ціни і обов'язкових умов базової річної пропозиції.

Якщо побутовий споживач хоче змінити умови шляхом вибору іншої комерційної пропозиції постачальника, він повинен подати нову заяву-приєднання.

Відзначимо, що на квітень постачальники газу в основному зберегли березневі тарифи на газ. Яким буде річний тариф поки невідомо. За даними ЗМІ, він очікується в межах 7,4-8 грн за кубометр.