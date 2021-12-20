Дніпропетровська область: 275 тис грн «відмив» місцевий чиновник на ремонті школи

15:39 31 липень Київ, Україна

Згідно з інформацією прокуратури Дніпровської області, місцевий чиновник незаконно отримав 275 тисяч гривень, використовуючи службове становище.

400;">Начальник відділу райдержадміністрації підозрюється в зловживанні службовим становищем при ремонті школи.

Прокуратура Дніпропетровської області спільно з Національною поліцією викрили начальника відділу освіти районної державної адміністрації, який заподіяв державі збитків більш ніж на 275 тис. грн.

Встановлено, що в квітні 2018 року він уклав з товариством з обмеженою відповідальністю договір-підряду на виконання капітального ремонту покрівлі школи.

Надалі підрядник запропонував внести коригування в проектно-кошторисну документацію, замінивши будівельні матеріали на більш дешеві (металочерепицю іншого виробника).

Знаючи, що після зміни проектно-кошторисної документації договірна ціна теж підлягає коригуванню, начальник відділу райдержадміністрації підписав акти приймання виконаних будівельних робіт, в яких вартість матеріалів не повинна була зменшена.

Чиновнику повідомлено про підозру у вчиненні кримінально караного діяння за ч.2 ст.364 Кримінального кодексу України (зловживання службовим становищем, що спричинило тяжкі наслідки). Досудове розслідування триває.