Дмитро Кулеба зустрінеться з міністром закордонних справ ОАЕ: що обговорять

17:38 04 грудня Київ, Україна

На 6-7 грудня заплановано робочу поїздку глави МЗС України Дмитра Кулеби в Об'єднані Арабські Емірати, під час якої відбудеться низка важливих зустрічей, а також буде представлена "Кримська платформа".

Про це повідомили в пресслужбі МЗС 4 грудня.

"Під час візиту глава МЗС України проведе переговори з міністром закордонних справ і міжнародного співробітництва ОАЕ шейхом Абдуллою бін Заїдом Аль Нагаяном", - повідомили дипломати.

За даними МЗС, в ході зустрічі сторони обговорять шляхи поглиблення українсько-еміратського співробітництва в політичній, торговельній та інвестиційній сферах. За підсумками зустрічі заплановано підписання двосторонніх документів.