Дмитро Кулеба зустрінеться з міністром закордонних справ ОАЕ: що обговорять
17:38 04 грудня Київ, Україна
На 6-7 грудня заплановано робочу поїздку глави МЗС України Дмитра Кулеби в Об'єднані Арабські Емірати, під час якої відбудеться низка важливих зустрічей, а також буде представлена "Кримська платформа".
Про це повідомили в пресслужбі МЗС 4 грудня.
"Під час візиту глава МЗС України проведе переговори з міністром закордонних справ і міжнародного співробітництва ОАЕ шейхом Абдуллою бін Заїдом Аль Нагаяном", - повідомили дипломати.
За даними МЗС, в ході зустрічі сторони обговорять шляхи поглиблення українсько-еміратського співробітництва в політичній, торговельній та інвестиційній сферах. За підсумками зустрічі заплановано підписання двосторонніх документів.
"Дмитро Кулеба також представить ініціативу "Кримська платформа", покликану консолідувати зусилля міжнародної спільноти з метою деокупації Криму
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Програма візиту також передбачає зустріч міністра з генеральним директором Міжнародного агентства з відновлюваних джерел енергії (IRENA) Франческо Ла Камерою для обговорення співпраці в сфері відновлюваної енергетики", - повідомили в міністерстві.
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