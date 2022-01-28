Дмитро Кулеба: загроз безвізу з ЄС немає

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба прокоментував можливість скасування безвізу та запевнив, що в цей момент немає передумов для скасування безвізового режиму з Європейським союзом.
«По-перше, я не бачу ніяких ознак того, що Україна може повернутися, як ви сказали, в триєдине братство, сестринство. Це як раз спільне зусилля для всіх нас, щоб Україна продовжувала рух в ЄС, в НАТО. Це абсолютно категорично... По-друге, я хочу дуже чітко заявити, що немає ніяких загроз безвізу з ЄС», - заявив міністр.
Кулеба підкреслив, що європейські партнери не повідомляли йому, що бачать можливість «руйнування антикорупційних структур в Україні».
«Я через роботу багато спілкуюся з нашими партнерами, і я не чую якихось предметних претензій до того, що ми зруйнували цю саму антикорупційну інфраструктуру... Безумовно, ми говоримо з нашими партнерами, розмовляємо з усіх питань, і не тільки щодо боротьби з корупцією, а й по реформах в цілому, але якогось жовтого, не кажучи вже про червоне світло, яке нам виставляють, годі й казати. Є нормальний діалог», - повідомив Кулеба.
11 червня 2017 року українці отримали можливість вільно подорожувати до Європи - набрав чинності безвізовий режим з ЄС.
З цього дня громадяни України, що мають біометричні паспорти, отримали право на в'їзд до країн Шенгенської зони на термін до 90 днів протягом 180-денного періоду одного року.
Кулеба підкреслив, що європейські партнери не повідомляли йому, що бачать можливість «руйнування антикорупційних структур в Україні».
«Я через роботу багато спілкуюся з нашими партнерами, і я не чую якихось предметних претензій до того, що ми зруйнували цю саму антикорупційну інфраструктуру... Безумовно, ми говоримо з нашими партнерами, розмовляємо з усіх питань, і не тільки щодо боротьби з корупцією, а й по реформах в цілому, але якогось жовтого, не кажучи вже про червоне світло, яке нам виставляють, годі й казати. Є нормальний діалог», - повідомив Кулеба.
11 червня 2017 року українці отримали можливість вільно подорожувати до Європи - набрав чинності безвізовий режим з ЄС.
З цього дня громадяни України, що мають біометричні паспорти, отримали право на в'їзд до країн Шенгенської зони на термін до 90 днів протягом 180-денного періоду одного року.
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