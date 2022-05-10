Дмитро Кулеба здійснив візит до ОАЕ: про що йшла мова

17:10 08 грудня Київ, Україна

Глава МЗС України Дмитро Кулеба відвідав ОАЕ з робочим візитом, в ході якого обговорив зі своїми арабськими колегами перспективи розвитку співробітництва між країнами, а також представив "Кримську платформу".

Про це повідомила пресслужба МЗС 8 грудня.

"Наші країни мають величезний потенціал співпраці. Тепер в наших руках - втілити його в реальність на благо наших народів, компаній і наших двох держав в цілому", - зазначив Кулеба.

Повідомляється, що міністр обговорив з державним міністром закордонних справ Анваром Гаргашем активізацію політичних консультацій між міністерствами закордонних справ. Сторони обмінялися думками з регіональних питань зовнішньої політики України і ОАЕ. Також Дмитро Кулеба розповів Анвару Гаргашу про створення "Кримської платформи".





Додається, що глави зовнішньополітичних відомств Дмитро Кулеба і Абдулла бін Заїд Аль Нагаян висловили задоволення динамікою і амбітними перспективами розвитку співробітництва України та ОАЕ.

Відзначимо, що Дмитро Кулеба повідомив про опитування МЗС, за підсумками якого Об'єднані Арабські Емірати увійшли в ТОП-10 найпривабливіших для українських експортерів іноземних ринків. Він висловив задоволення тим, що Україна увійшла в ТОП-10 найперспективніших партнерів ОАЕ щодо забезпечення продовольчої безпеки.



Глава МЗС України також провів зустріч з керівництвом одного з найбільших в світі інвестиційних фондів Mubadala.



Повідомляється, що в розмовах під час візиту Дмитра Кулеба приділив пріоритетну увагу наступним темам:



- Контакти між Україною та ОАЕ на всіх рівнях, включаючи високі.

- Роль України як пріоритетного партнера в забезпеченні продовольчої безпеки ОАЕ.

- Співпраця України і ОАЕ в галузі відновлюваної енергетики.

- Розвиток торгівлі, як двосторонньої, так і на ринках третіх країн.





Міністр також запевнив у активній підготовці України до участі в ЕКСПО-2020, яку в зв'язку з пандемією COVID-19 перенесли на 2021-2022 роки.

"Міністр привітав Об'єднані Арабські Емірати з укладенням історичного Ізраїльсько-Еміратського мирного договору (Авраамська угода) і зазначив, що він відкриває принципові нові можливості багатостороннього співробітництва", - відзначили в пресслужбі МЗС.

Відзначається, що Дмитро Кулеба став першим з початку пандемії іноземним гостем, для якого провели урочисту церемонію відвідування Меморіалу пам'яті загиблих воїнів ОАЕ. Міністр висловив особливу подяку за цю честь виконавчому директору меморіалу, шейху Халіфу бін Тахнуну бін Мохаммеду Аль Нагаяну. Глава МЗС України поклав квіти до меморіалу і залишив запис у книзі відвідувачів.