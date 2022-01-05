Дмитро Кулеба: чому події в Білорусі - це не Майдан

Дуже часто можна почути зараз звинувачення білоруських протестувальників в повторенні українського варіанту Майдану. На перший погляд, вони можуть бути схожі. Але, в основному, події на Майдані 2013-2014 років і події в Білорусі мають абсолютно різну спрямованість. Під час прес-конференції, сьогодні, глава МЗС України Дмитро Кулеба докладно пояснив це відмінність.

"Я б не порівнював ситуацію 2014-го року в Україні, Майдан, Революцію Переваги і нинішні події в Білорусі. Зовні вони можуть здаватися подібними, але між ними є одна фундаментальна відмінність: у 2014 році українці повстали за розвиток своєї держави як європейської. Це було питання вибору: повернення в простір, контрольований Росією, або продовження руху у велику європейську сім'ю. Ми не бачимо цього вибору зараз в Білорусі. Ми вважаємо, що білоруси, перш за все, висловлюють своє невдоволення правлячою елітою, яка десятиліттями утримує владу в країні. Але мова не йде зараз в Білорусі про вибір руху країни. І це фундаментальна відмінність, його потрібно враховувати ", - говорить міністр.

Він додав, що справжню, дієву підтримку Заходу Україна почала відчувати вже після Майдану.

"Я вважаю, перш за все, вибір повинен зробити білоруський народ. І вже на основі того вибору, який буде він зробив, Європейський Союз буде приймати рішення про те, як надалі підтримувати Білорусь ", - додав він.

Разом з тим він зазначив, що будь-яке подальше зміцнення позицій Росії в Білорусі не відповідає національним інтересам України.

"Україна зацікавлена в незалежній, демократичній Білорусі. Тому будь-яке подальше зміцнення позицій Росії в Білорусі не відповідає національним інтересам України. У нас дуже довгий кордон з Білоруссю, і ми повинні розуміти, що ця частина кордону повинна залишатися для нашої країни безпечним і дружнім кордоном ", - сказав Кулеба.

Відзначимо, події в Білорусі Кулеба обговорив з главою МЗС Німеччини Хайко Маасом, які знаходиться з візитом в Києві. Також вони обговорили роботу нормандського формату на різних рівнях.