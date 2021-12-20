Для в'їзду в Україну тепер обов'язкова наявність негативного ПЛР-тесту

11:27 23 березень Київ, Україна

З учорашнього дня в Україні діє постанова Кабінету Міністрів, відповідно до якої перетин українського кордону стає можливим тільки за поданням негативного ПЛР-тесту.

Про це в ході брифінгу заявив міністр охорони здоров'я Максим Степанов.

"Були внесені зміни щодо перетину кордону. З дня набрання постановою чинності, вчора вона почала діяти, нами впроваджується, незалежно від того, з якої країни прибуває громадянин - найкраща там епідситуація, легша там епідситуація, всі повинні будуть надати довідку про негативний результат ПЛР-тестування, проведеного за 48 годин", - зазначив глава МОЗ.

За словами Степанова, такі карантинні обмеження діють у всіх країнах Європи.