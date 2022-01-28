В Кабміні зайнялися переглядом прожиткового мінімуму

17:54 11 травень Київ, Україна

Після обіцяного навесні збільшення прожиткового мінімуму українців, Кабмін має намір зробити його "справедливим".



Про це у вівторок, 11 травня, заявив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль в Telegram після наради з керівництвом низки відомств.



За його словами, зараз профільні міністерства готують пропозиції щодо встановлення справедливого прожиткового мінімуму.

"У рамках ініціативи президента щодо подолання бідності в Україні працюємо над встановленням справедливого прожиткового мінімуму. Обговорили це питання на спільній нараді з Мінсоцполітики, Мінфіном, Мінекономіки, Офісом Президента, профільним комітетом Верховної Ради і вченими", - написав Шмигаль.

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський раніше відзначав, прожитковий мінімум повинен збільшуватися і стати реальним.



У березні в Мінсоцполітики анонсували прискорення зростання прожиткового мінімуму в Україні. У 2022 році планується зростання прожиткового мінімуму на 14%, в 2023 році - на 15%, в 2024 році - на 25%.