В Кабміні зайнялися переглядом прожиткового мінімуму

Після обіцяного навесні збільшення прожиткового мінімуму українців, Кабмін має намір зробити його "справедливим".
Про це у вівторок, 11 травня, заявив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль в Telegram після наради з керівництвом низки відомств.
За його словами, зараз профільні міністерства готують пропозиції щодо встановлення справедливого прожиткового мінімуму.
Про це у вівторок, 11 травня, заявив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль в Telegram після наради з керівництвом низки відомств.
За його словами, зараз профільні міністерства готують пропозиції щодо встановлення справедливого прожиткового мінімуму.
Нагадаємо, президент Володимир Зеленський раніше відзначав, прожитковий мінімум повинен збільшуватися і стати реальним.
У березні в Мінсоцполітики анонсували прискорення зростання прожиткового мінімуму в Україні. У 2022 році планується зростання прожиткового мінімуму на 14%, в 2023 році - на 15%, в 2024 році - на 25%.
У березні в Мінсоцполітики анонсували прискорення зростання прожиткового мінімуму в Україні. У 2022 році планується зростання прожиткового мінімуму на 14%, в 2023 році - на 15%, в 2024 році - на 25%.
Додати коментар (З'явиться після модерації)
Коментарі