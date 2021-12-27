Для підтримки України Британія направить два військові кораблі в Чорне море

Як стало відомо, Великобританія має намір відправити в Чорне море свої військові кораблі. Введення двох кораблів у води Чорного моря заплановано на травень. Цей акт буде висловленням підтримки і солідарності Британії з Україною. Про це повідомляє The Sunday Times з посиланням на високопоставлені джерела в ВМС країни.

"Розміщення кораблів біля берегів України покликане продемонструвати солідарність з Києвом і союзниками НАТО в регіоні", - йдеться в повідомленні. Це рішення, за даними видання, ухвалили, оскільки раніше США не підтвердили відправку військових кораблів в Чорне море.

В наступному місяці один есмінець Type 45, озброєний зенітними ракетами, і протичовновий фрегат Type 23 покинуть авіаносну групу ВМС Великобританії в Середземному морі і попрямують через Босфор у Чорне море. Їх будуть підтримувати винищувачі-невидимки RAF F-35B Lightning і вертольоти для полювання за підводними човнами Merlin.