Для придушення масових заворушень в Білорусі Лукашенко дозволив використовувати сили армії

Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко наділив армію Білорусі додатковими обов'язками, серед яких боротьба з тероризмом, охорона громадської безпеки, припинення масових заворушень, забезпечення безпеки осіб, які охороняються і об'єктів, що охороняються.
У документі, підписаному в четвер, 15 липня, конкретизується, що мається на увазі під заворушеннями, при яких в країні, як і в разі стихійних лих і катастроф, вводиться режим надзвичайного стану.
Білоруська влада віднесла до них поряд зі спробами насильницької зміни конституційного ладу, збройним заколотом, міжнаціональними і міжконфесійними конфліктами також "масові заворушення".
Відповідно до закону, у разі виникнення надзвичайної ситуації можуть бути припинені випуск і розповсюдження продукції ЗМІ, введений особливий порядок акредитації журналістів, а також обмежений доступ до інтернет-ресурсів і мережевих видань.
Також законом розширюється коло силових органів, які залучатимуться до забезпечення режиму надзвичайного стану, шляхом включення їх до переліку воєнізованих організацій МНС, Слідчого комітету, Державного комітету судових експертиз та Департаменту фінансових розслідувань.
Крім того, в законі вказується, що Збройні сили Білорусі наділяються додатковими завданнями. Серед них: боротьба з тероризмом, охорона громадської безпеки, припинення масових заворушень, забезпечення безпеки осіб, які охороняються і об'єктів, що охороняються. У повідомленні пресслужби Лукашенка вказується, що ці завдання закріплюються в законі "Про Збройні сили Республіки Білорусь".
У документі, підписаному в четвер, 15 липня, конкретизується, що мається на увазі під заворушеннями, при яких в країні, як і в разі стихійних лих і катастроф, вводиться режим надзвичайного стану.
Білоруська влада віднесла до них поряд зі спробами насильницької зміни конституційного ладу, збройним заколотом, міжнаціональними і міжконфесійними конфліктами також "масові заворушення".
Відповідно до закону, у разі виникнення надзвичайної ситуації можуть бути припинені випуск і розповсюдження продукції ЗМІ, введений особливий порядок акредитації журналістів, а також обмежений доступ до інтернет-ресурсів і мережевих видань.
Також законом розширюється коло силових органів, які залучатимуться до забезпечення режиму надзвичайного стану, шляхом включення їх до переліку воєнізованих організацій МНС, Слідчого комітету, Державного комітету судових експертиз та Департаменту фінансових розслідувань.
Крім того, в законі вказується, що Збройні сили Білорусі наділяються додатковими завданнями. Серед них: боротьба з тероризмом, охорона громадської безпеки, припинення масових заворушень, забезпечення безпеки осіб, які охороняються і об'єктів, що охороняються. У повідомленні пресслужби Лукашенка вказується, що ці завдання закріплюються в законі "Про Збройні сили Республіки Білорусь".
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