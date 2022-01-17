Для інвалідів з дитинства підвищать надбавки на догляд

2 вересня Верховна Рада прийняла закон, що передбачає підвищення надбавок на догляд за людьми, що мають інвалідність з дитинства, в два рази. Розміри надбавок будуть диференційовані в залежності від групи інвалідності та віку інваліда.

Надбавки на догляд для людей з інвалідністю з дитинства підвищать удвічі. Відповідний законопроєкт у другому читанні прийняла Верховна Рада в середу, 2 вересня.

Так, надбавки на догляд будуть підвищені:

особам з інвалідністю з дитинства підгрупи А I групи з січня 2021 року із 75% до 150% прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність, а з січня 2022 - до 200%;

особам з інвалідністю з дитинства підгрупи Б I групи з 50% до 100%.

Самотнім людям з інвалідністю з дитинства II і III груп, які за висновком лікарсько-консультативної комісії лікувально-профілактичного закладу потребують постійного стороннього догляду, - з 15% до 75%.

Крім того, надбавка на догляд за дитиною з інвалідністю підгрупи А встановлюється на таку дитину до 6 років в розмірі:

з 1 січня 2021 року - 150% прожиткового мінімуму для дітей до 6 років

з 1 січня 2022 року - 200% прожиткового мінімуму для дітей до 6 років.

Водночас надбавка на дитину з інвалідністю підгрупи А у віці від 6 до 18 років збільшується до:

з 1 січня 2021 року - 150% прожиткового мінімуму для дітей у віці від 6 до 18 років;

з 1 січня 2022 року - 200% прожиткового мінімуму для дітей у віці від 6 до 18 років.

Закон набере чинності з наступного дня від дати його опублікування. При цьому діяти він почне з 1 січня 2021 року.

Нагадаємо, що раніше закон про будівництво пандусів набрав чинності. Тепер для облаштування пандусів в будинках не потрібно мати документи про право власності або користування земельною ділянкою.

Також повідомлялося, що Кабмін займався створенням платформи для працевлаштування інвалідів. В уряді вважають, що людина з інвалідністю має отримати якісну та професійну підготовку для підвищення своєї конкурентоспроможності.