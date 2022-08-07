Для чего Украине видеофиксация нарушений ПДД

Антон Герщенко: «Наше завдання - не збити побільше штрафів»
Заступник глави МВС України Антона Геращенко розповів, для чого на українських дорогах встановили камери і попереджають про них водіїв відповідними дорожніми знаками.
Заступник глави МВС України Антона Геращенко розповів, для чого на українських дорогах встановили камери і попереджають про них водіїв відповідними дорожніми знаками.
Система відеофіксації порушень правил дорожнього руху буде працювати в Україні не з метою нарахувати штрафи. Про це заступник міністра внутрішніх справ України Антон Геращенко заявив виданню "Сегодня" в інтерв'ю, яке було опубліковано 16 травня.
"Такі системи працюють у всіх цивілізованих країнах. Їх завдання - не збір грошей до бюджету, а щоб в місцях підвищеної аварійної небезпеки водії натискали на гальмо. Всі камери за законом встановлюються з обов'язковим попереджувальним знаком. Ми дали всі адреси публічно, щоб всі знали, де встановлені камери. Тому що наше завдання - це не збити побільше штрафів, а щоб люди знали, що є перехрестя, на якому гинуть люди ", - сказав він.
Заступник глави МВС зазначив, що систему відеофіксації збираються запустити з 1 червня, спочатку це буде 50 камер в Києві і навколо столиці.
"У перспективі система розрахована технічно до 6 тис. Камер. Думаю, що така кількість не знадобиться. У цьому році будемо запускати ще 220 камер для установки на автошляхах України", - пояснив Геращенко.
За його словами, на першому етапі камери фіксуватимуть швидкість, потім - проїзд на червоне світло, їзду по смузі руху громадського транспорту.
У міністерстві нагадали, що введення відеофіксації планувалося з 1 травня цього року, однак карантинні обмеження частково торкнулися і роботу підрозділів Національної поліції, і інших організацій, задіяних у процесі роботи системи автофіксації.
"Такі системи працюють у всіх цивілізованих країнах. Їх завдання - не збір грошей до бюджету, а щоб в місцях підвищеної аварійної небезпеки водії натискали на гальмо. Всі камери за законом встановлюються з обов'язковим попереджувальним знаком. Ми дали всі адреси публічно, щоб всі знали, де встановлені камери. Тому що наше завдання - це не збити побільше штрафів, а щоб люди знали, що є перехрестя, на якому гинуть люди ", - сказав він.
Заступник глави МВС зазначив, що систему відеофіксації збираються запустити з 1 червня, спочатку це буде 50 камер в Києві і навколо столиці.
"У перспективі система розрахована технічно до 6 тис. Камер. Думаю, що така кількість не знадобиться. У цьому році будемо запускати ще 220 камер для установки на автошляхах України", - пояснив Геращенко.
За його словами, на першому етапі камери фіксуватимуть швидкість, потім - проїзд на червоне світло, їзду по смузі руху громадського транспорту.
У міністерстві нагадали, що введення відеофіксації планувалося з 1 травня цього року, однак карантинні обмеження частково торкнулися і роботу підрозділів Національної поліції, і інших організацій, задіяних у процесі роботи системи автофіксації.
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