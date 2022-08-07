Для чего Украине видеофиксация нарушений ПДД



За його словами, на першому етапі камери фіксуватимуть швидкість, потім - проїзд на червоне світло, їзду по смузі руху громадського транспорту.

У міністерстві нагадали, що введення відеофіксації планувалося з 1 травня цього року, однак карантинні обмеження частково торкнулися і роботу підрозділів Національної поліції, і інших організацій, задіяних у процесі роботи системи автофіксації.

"У перспективі система розрахована технічно до 6 тис. Камер. Думаю, що така кількість не знадобиться. У цьому році будемо запускати ще 220 камер для установки на автошляхах України", - пояснив Геращенко.