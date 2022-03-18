Дипломатичні відносини між Україною та США тривають

Заступниця держсекретаря США Вікторія Нуланд обговорила з представником України подробиці візиту Володимира Зеленського в Білий дім. Це сталося в рамках телефонної розмови між представницею США і міністром закордонних справ України Дмитром Кулебою.
Крім липневого візиту, американська дипломатка докладно розповіла про результати женевських переговорів США і Росії. Відзначила, що під час переговорів Джо Байден чітко і твердо заявив Володимиру Путіну про міцну підтримку Сполученими Штатами суверенітету і територіальної цілісності України. І запевнив, що ніяких домовленостей з Росією - без України - не буде.
Нагадаємо, в Женеві в середу, 16 червня, відбулися переговори між президентом США Джозефом Байденом і його російським колегою Володимиром Путіним.
Також ми писали, що холодна війна не в інтересах ні Росії, ні США, і президент РФ Володимир Путін це розуміє. Заяви про це за підсумками двосторонніх переговорів зробив президент Сполучених Штатів Джо Байден.
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