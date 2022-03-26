Діти медпрацівників, загиблих від COVID, отримають безкоштовну освіту

12:29 04 листопада Київ, Україна

Володимир Зеленський доручив уряду розробити законопроєкт, який дасть можливість дітям медичних працівників, які загинули через COVID-19, здобути вищу освіту в Україні коштом держави.

Про це повідомила пресслужба Офісу Президента.

"З поширенням в Україні коронавірусної хвороби діти медичних працівників стали більш уразливими. В умовах пандемії українські лікарі майже щодня стикаються з ризиками для свого здоров'я або навіть йдуть з життя. Їхні діти втрачають одного з батьків або залишаються круглими сиротами", - йдеться в повідомленні Офісу Президента.

Передбачається, що діти медиків, в яких загинули один або обоє батьків, будуть користуватися пільговими правилами вступу нарівні з абітурієнтами, один з батьків яких загинув в зоні проведення АТО/ООС або помер в результаті хвороби або каліцтва, отриманих під час бойових дій на Донбасі.



Такі абітурієнти матимуть кілька механізмів для здобуття вищої освіти державним коштом.



За дорученням Зеленського вже готується відповідний законопроєкт.



В ОП згадали історію 13-річного Антона Степченка з Таращі. Його батько працював лікарем-анестезіологом, а мати - медсестрою. Вони захворіли на COVID-19 і померли від ускладнень. Хлопець також захворів на коронавірус і знаходився в лікарні.

30 жовтня на рахунки для дитини надійшли страхові виплати відповідно до закону "Про захист населення від інфекційних хвороб". Зараз перерахована допомога в розмірі 2 млн 364 тис. грн. Також найближчим часом надійде 439 тис. грн одноразової страхової. З 2 листопада Степченку призначена щомісячна страхова виплата в розмірі 16 тис. грн.



Хлопець як дитина-сирота має право на низку пільг, зокрема, на щорічне безкоштовне оздоровлення, забезпечення шкільною та спортивною формами, обідами на період навчання, безкоштовне відвідування кінотеатрів, музеїв, спортивних комплексів, на проїзд в міському громадському транспорті, вступ до установ вищої освіти різних рівнів акредитації на пільгових умовах тощо.