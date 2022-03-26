Діти медпрацівників, загиблих від COVID, отримають безкоштовну освіту

Володимир Зеленський доручив уряду розробити законопроєкт, який дасть можливість дітям медичних працівників, які загинули через COVID-19, здобути вищу освіту в Україні коштом держави.
Про це повідомила пресслужба Офісу Президента.
Передбачається, що діти медиків, в яких загинули один або обоє батьків, будуть користуватися пільговими правилами вступу нарівні з абітурієнтами, один з батьків яких загинув в зоні проведення АТО/ООС або помер в результаті хвороби або каліцтва, отриманих під час бойових дій на Донбасі.
Такі абітурієнти матимуть кілька механізмів для здобуття вищої освіти державним коштом.
За дорученням Зеленського вже готується відповідний законопроєкт.
В ОП згадали історію 13-річного Антона Степченка з Таращі. Його батько працював лікарем-анестезіологом, а мати - медсестрою. Вони захворіли на COVID-19 і померли від ускладнень. Хлопець також захворів на коронавірус і знаходився в лікарні.
30 жовтня на рахунки для дитини надійшли страхові виплати відповідно до закону "Про захист населення від інфекційних хвороб". Зараз перерахована допомога в розмірі 2 млн 364 тис. грн. Також найближчим часом надійде 439 тис. грн одноразової страхової. З 2 листопада Степченку призначена щомісячна страхова виплата в розмірі 16 тис. грн.
Хлопець як дитина-сирота має право на низку пільг, зокрема, на щорічне безкоштовне оздоровлення, забезпечення шкільною та спортивною формами, обідами на період навчання, безкоштовне відвідування кінотеатрів, музеїв, спортивних комплексів, на проїзд в міському громадському транспорті, вступ до установ вищої освіти різних рівнів акредитації на пільгових умовах тощо.
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