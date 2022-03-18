Детінізація активів: Верховна Рада підписала документ про амністію капіталів

09:29 20 червня Київ, Україна

На минулому тижні український уряд ухвалив рішення, що дозволяє здійснити детінізацію економіки в країні. Законопроєкт №5153 підписали 243 депутати Верховної Ради. Документ дозволяє здійснити добровільну декларацію доходів українців - амністію активів.

Збір з одноразового добровільного декларування - це одноразовий обов'язковий платіж, розмір якого декларант розраховує самостійно, виходячи з вартості належних йому активів з урахуванням ставок збору.

Добровільне декларування активів необхідно провести з 1 вересня 2021-го до 1 вересня 2022 року.

Документ передбачає одноразову виплату при декларації капіталів в розмірі 5% від суми активів, розміщених на рахунках українських банків, 9% від активів, розміщених за кордоном і 2,5% від вартості держоблігацій, придбаних в період з 1 січня 2021 року до 20 червня 2022 року.