Детективи НАБУ затримали екссуддю Чауса

Національне антикорупційне бюро України (НАБУ) затримало екссуддю Дніпровського райсуду Києва Миколу Чауса, якого підозрюють в одержанні неправомірної вигоди, на території столичної лікарні "Феофанія".
Про це в Твіттері повідомляє пресслужба НАБУ.
До рішення суду екссуддя буде знаходитися в ізоляторі тимчасового утримання.
Нагадаємо, в серпні 2016 року детективи НАБУ викрили суддю Чауса в отриманні хабаря в розмірі 150 тис. доларів. У вересні того ж року Верховна Рада підтримала подання Генеральної прокуратури про надання згоди на затримання та арешт судді. Однак Чаус втік з України і переховувався в Молдові.
Третього квітня цього року адвокат Чауса Юліан Балан заявив, що група невідомих озброєних чоловіків викрала Чауса в центрі Кишинева.
30 липня низка українських ЗМІ повідомили про виявлення Чауса в селі на Вінниччині - нібито житель села Мазурівка сказав поліції, що Чаус знаходиться в цьому населеному пункті. Після цього поліція затримала екссуддю, але його пізніше нібито "перехопили" співробітники СБУ і вивезли в невідомому напрямку.
Згодом в СБУ заявили, що "не викрадали" Чауса, а діяли в рамках закону і своїх повноважень, оскільки розслідують викрадення екссудді та незаконне переправлення його через державний кордон.
Незабаром після цього НАБУ вимагало передати його їм.
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