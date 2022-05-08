Детективи НАБУ затримали екссуддю Чауса

07:30 04 серпня Київ, Україна

Національне антикорупційне бюро України (НАБУ) затримало екссуддю Дніпровського райсуду Києва Миколу Чауса, якого підозрюють в одержанні неправомірної вигоди, на території столичної лікарні "Феофанія".

Про це в Твіттері повідомляє пресслужба НАБУ.



До рішення суду екссуддя буде знаходитися в ізоляторі тимчасового утримання.

"У лікарні "Феофанія" детективи НАБУ затримали екссуддю Дніпровського райсуду Києва, підозрюваного в отриманні неправомірної вигоди. Йому вручено клопотання про застосування запобіжного заходу, рішення про який повинен 4 серпня прийняти ВАКС (засідання призначене на 14:00). До того моменту підозрюваний перебуватиме в ізоляторі тимчасового тримання. Зараз це вся інформація, яку ми можемо повідомити, враховуючи таємницю слідства", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, в серпні 2016 року детективи НАБУ викрили суддю Чауса в отриманні хабаря в розмірі 150 тис. доларів. У вересні того ж року Верховна Рада підтримала подання Генеральної прокуратури про надання згоди на затримання та арешт судді. Однак Чаус втік з України і переховувався в Молдові.



Третього квітня цього року адвокат Чауса Юліан Балан заявив, що група невідомих озброєних чоловіків викрала Чауса в центрі Кишинева.



30 липня низка українських ЗМІ повідомили про виявлення Чауса в селі на Вінниччині - нібито житель села Мазурівка сказав поліції, що Чаус знаходиться в цьому населеному пункті. Після цього поліція затримала екссуддю, але його пізніше нібито "перехопили" співробітники СБУ і вивезли в невідомому напрямку.



Згодом в СБУ заявили, що "не викрадали" Чауса, а діяли в рамках закону і своїх повноважень, оскільки розслідують викрадення екссудді та незаконне переправлення його через державний кордон.



Незабаром після цього НАБУ вимагало передати його їм.