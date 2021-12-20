Десантний корабель ВМС США тоне через великої кількості води на борту

08:19 14 липень Київ, Україна

В результаті операції з гасіння пожежі, що спалахнула в неділю на борту американського універсального десантного корабля USS Bonhomme Richard (LHD 6) ( "Боном Річард") на військово-морській базі в Сан-Дієго (Каліфорнія) відбулася його осаду в зв'язку з надходженням великої кількості води, випливає з повідомлення представника ВМС США.

"Осадка корабля триває на тлі його поливу водою, і ми стежимо за відповідним балансом", - сказав під час прес-конференції контр-адмірал Собека, командувач 3-й експедиційної ударної групи, до складу якої входять корабель.

Він також зазначив, що в результаті пожежі постраждала надбудова на палубі авіаносного десантного корабля, зокрема, місток і щогла. За його словами, загоряння сталося в вантажному відсіку корабля на нижній палубі Deep V, де зберігається велика кількість майна і техніка морської піхоти.

Контр-адмірал також сказав, що пожежа вже поширився на інші відсіки корабля.

При цьому з початку пожежі постраждали 57 військовослужбовців, в тому числі 34 моряка і 23 цивільних особи. П'ятеро з них залишаються в місцевому госпіталі.

Пожежа на 255-метровому кораблі триває вже більше 29 годин, погасити її поки не вдається. В операції пожежогасіння, крім пожежних судів, задіяні три вертольоти.

Повідомлення про пожежу надійшло о 08:30 за місцевим часом у неділю (18:30 за Києвом). Причина спалаху поки невідома.

За словами Собека, на борту десантного корабля знаходиться понад 3 тис. Тонн палива. Але воно складується на нижчій палубі. Пожежні намагаються не допустити його загоряння.

Начальник пожежної охорони Сан-Дієго Колін Стовелл заявив, що пожежа на кораблі може тривати кілька днів.

Універсальний десантний корабель USS Bonhomme Richard (LHD 6) пришвартований на військово-морській базі в Сан-Дієго для планового технічного обслуговування.

На момент виникнення пожежі на його борту перебували понад 160 матросів і офіцерів. Загальна чисельність команди корабля становить тисячу моряків.