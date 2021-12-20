Депутати Верховної Ради продовжать роботу влітку

Як повідомив у своєму виступі на телеканалі Україна 24, депутат Олександр Качура, народні депутати прийняли рішення продовжити влітку роботу в Верховній Раді. Вони будуть збиратися на позачергові засідання для обговорення і прийняття низки невідкладних законопроектів.

"У нас буде, швидше за все, два позачергових засідання Ради. Одне відбудеться на вимогу президента, а інше - на вимогу народних депутатів. Підписи зібрали, про це буде окремо оголошено. А взагалі домовилися, що під час літнього періоду наша робота не буде припинятися ", - заявив депутат.

Також Качура анонсував, що нардепи планують зустрічатися в залі парламенту мінімум 3-5 разів за міжсесійний період.

"Ми будемо збиратися в зв'язку з накопиченням необхідних для прийняття законопроектів, соціальних законопроектів, антікоронавірусних законопроектів - будемо збиратися мінімум 3-5 разів за міжсесійний період", - пояснив він.

Раніше повідомлялося, що серед народних депутатів почали збирати підписи за проведення позачергового пленарного засідання. Його призначили на понеділок, 13 липня. На порядку денному, зокрема, законопроекти про держбюджет і про ринок електричної енергії.