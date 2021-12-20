Депутати Верховної Ради продовжать роботу влітку

Як повідомив у своєму виступі на телеканалі Україна 24, депутат Олександр Качура, народні депутати прийняли рішення продовжити влітку роботу в Верховній Раді. Вони будуть збиратися на позачергові засідання для обговорення і прийняття низки невідкладних законопроектів.
Також Качура анонсував, що нардепи планують зустрічатися в залі парламенту мінімум 3-5 разів за міжсесійний період.
Раніше повідомлялося, що серед народних депутатів почали збирати підписи за проведення позачергового пленарного засідання. Його призначили на понеділок, 13 липня. На порядку денному, зокрема, законопроекти про держбюджет і про ринок електричної енергії.
Додати коментар (З'явиться після модерації)
Коментарі