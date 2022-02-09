Денисова: зараз РФ незаконно утримує у в'язницях 78 кримських татар

10:07 18 травень Київ, Україна

У День пам'яті жертв депортації Людмила Денисова ще раз нагадала про кількість кримських татар, безпідставно і незаконно переслідуваних російською владою.



Про це вона розповіла на своїй сторінці в Facebook.



Денисова нагадала, що сьогодні, 18 травня, Україна вшановує пам'ять жертв депортації кримських татар і відзначає День пам'яті жертв геноциду кримськотатарського народу: "77 років тому, як і сьогодні, весняну красу затьмарювала війна. Але кримських татар чекало ще одне випробування - на світанку в їхні будинки прийшли люди зі зброєю, загнали в товарні вагони і вивезли в Сибір і Середню Азію.



Протягом трьох днів радянська влада депортувала з півострова майже 200 тис. кримських татар. А потім намагалася знищити історичну пам'ять про велику трагедію. Лише на початку 1990-х років кримські татари завоювали собі право повернутися на Батьківщину. Однак біда повторилася у 2014-му. В результаті окупації півострова РФ, багато кримських татар змушені залишати свою землю".



Омбудсмен зазначила, що 93 кримських татарина переслідуються РФ з політичних мотивів. З них 78 відбувають незаконне покарання на території РФ, а 15 - позбавлені права на свободу пересування, оскільки знаходяться в тимчасово окупованому Криму під адміністративним наглядом.

"Уже восьмий рік кримськотатарський народ змушений боротися за правду і справедливість, за право жити на рідній землі, говорити власною мовою, зберігати традиції і культуру", - написала вона.

"Підтримую кримських татар в цій боротьбі і мрію про зустріч в нашому спільному і такому рідному Криму", - резюмувала Денисова.