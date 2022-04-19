Денисова: для ліквідації наслідків негоди Москва перекинула до Криму 21 тис. спецпризначенців і 1367 одиниць спецтехніки

21:10 20 липня Київ, Україна

Російська окупаційна влада розгорнула в Феодосії будівництво полкового військового містечка для 300 військовослужбовців Росії.

Про це повідомляється на facebook-сторінці уповноваженого Верховної Ради з прав людини Людмили Денисової.

За її даними, окупаційна влада Російської Федерації продовжує нарощувати військову присутність в Криму.

"За отриманою мною інформацією, в м. Феодосія держава-окупант розпочала будівництво нового полкового військового містечка для 300 військовослужбовців", - зазначила Денисова.

Крім того, під приводом ліквідації наслідків повеней, агресор передислокував на півострів близько 21 тисячі осіб спеціальних підрозділів і 1367 одиниць автомобільної та спеціальної техніки.

До того ж постійно на півострові знаходиться понад 31 тисяча осіб рядового і начальницького складу збройних формувань держави-окупанта.

Денисова заявила, що стрімке стягування військ РФ у тимчасово окупований Крим суперечить нормам міжнародного гуманітарного права, зокрема, резолюції Генеральної Асамблеї ООН № 75/29.

Вона нагадала, що 6 липня міжнародне співтовариство засудило збільшення військової присутності в Криму, прийнявши термінову постанову Парламентської асамблеї ОБСЄ "Про дестабілізуюче нарощування військової присутності РФ поблизу України, в тимчасово окупованих Автономній Республіці Крим та місті Севастополь, Україна, Чорному морі і Азовському морі".

Людмила Денисова закликає міжнародних партнерів посилити взаємодію, щоб змусити Росію як державу-окупанта виконувати зобов'язання за міжнародним гуманітарним правом і негайно звільнити окуповані українські території та припинити порушення міжнародного законодавства.